تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-04 05:46:10 ليفربول يخطط لـ"المفاجأة المدوية".. صلاح للبيع من أجل نجمين |  2019-09-04 05:44:41 آلاف الأطفال "محرومون" من التعليم في شمال غرب سوريا |  2019-09-04 05:43:10 بعدما سبب دمارا كبيرا في الباهاما.. دوريان يقترب من فلوريدا |  2019-09-04 05:31:57 التعليم اليوم كالمعتاد - منظمة المعلمين تعلق الاضراب |  2019-09-04 05:29:17 الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة |  2019-09-03 21:29:36 الرينة:تشييع جثمان المربي بشارة رزق(50عاماً) بمشاركة واسعة من الطلاب والمعلمين |  2019-09-03 22:19:01 اصابة رحل باطلاق نار في الفريديس |  2019-09-04 00:01:28 الأردن يؤيد طلب فلسطين دعم تجديد التفويض للأونروا |  2019-09-03 21:37:18 اصابة شابين طعنا بالسكين في الرينة |  2019-09-03 21:32:15 حضور لافت للواء الشمال في المؤتمر القانوني لنقابة المحامين |  2019-09-03 20:58:19 اصابة رجل وسيدة باطلاق نار ودهس خلال شجار في رهط |  2019-09-03 19:45:49 مركزالمينا العكيّ يختتم برنامج الصيف مع فعالية أمنية البالونات |  2019-09-03 19:43:09 رئيس بلدية سخنين يتجوّل بالمركز الطبي باده - بوريا |  2019-09-03 19:40:06 تقارير- "داعش" استولى على صواريخ خلال نقلها لغزة |  2019-09-03 19:38:31 رئيسة مجلس الصحافة تشجب تدخل نتنياهو في سوق الاتصالات |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اليوم الاربعاء 2019/09/04: يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الخميس 2019/09/05: يكون الجو صيفياً عادياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.




كلمات متعلقة

الطقس:, انخفاض, طفيف, على, درجات, الحرارة,

تابعونــا

التعليم اليوم كالمعتاد - منظمة المعلمين تعلق الاضراب التعليم اليوم كالمعتاد - منظمة المعلمين تعلق الاضراب 2019-09-04 | 05:31:57

تنتظم الدراسة صباح اليوم الاربعاء كالمعتاد بعد اعلان منظمة المعلمين تجميد...

الرينة:تشييع جثمان المربي بشارة رزق(50عاماً) بمشاركة واسعة من الطلاب والمعلمين الرينة:تشييع جثمان المربي بشارة رزق(50عاماً) بمشاركة واسعة من الطلاب والمعلمين 2019-09-03 | 21:29:36

شيعت جماهير غفيرة من الرينة والمنطقة عصر الثلاثاء جثمان المربي بشارة عيسى...

اصابة رحل باطلاق نار في الفريديس اصابة رحل باطلاق نار في الفريديس 2019-09-03 | 22:19:01

تعرض رجل يبلغ من العمر 60 عاماً لاطلاق نار في بلدة الفريديس مساء اليوم الثلاثاء مما...

اصابة شابين طعنا بالسكين في الرينة اصابة شابين طعنا بالسكين في الرينة 2019-09-03 | 21:37:18

اصيب شابين بالعشرينيات من عمرهما بجراح متوسطة جراء تعرضهما للطعن في الرينة مساء...

حضور لافت للواء الشمال في المؤتمر القانوني لنقابة المحامين حضور لافت للواء الشمال في المؤتمر القانوني لنقابة المحامين 2019-09-03 | 21:32:15

شارك وفد من لواء الشمال في نقابة المحامين برئاسة المحامي محمد نعامنة، رئيس اللواء...

اصابة رجل وسيدة باطلاق نار ودهس خلال شجار في رهط اصابة رجل وسيدة باطلاق نار ودهس خلال شجار في رهط 2019-09-03 | 20:58:19

اسفر شجار عنيف في مدينة رهط مساء اليوم الثلاثاء عن اصابة سيدة باطلاق نار ورجل جراء...

مركزالمينا العكيّ يختتم برنامج الصيف مع فعالية أمنية البالونات مركزالمينا العكيّ يختتم برنامج الصيف مع فعالية أمنية البالونات 2019-09-03 | 19:45:49

اختتم مركز المينا التربوي العكيّ برنامجه، صيف ممتع في عكا 2019، بفعالية تتويجية...

رئيس بلدية سخنين يتجوّل بالمركز الطبي باده - بوريا رئيس بلدية سخنين يتجوّل بالمركز الطبي باده - بوريا 2019-09-03 | 19:43:09

وصل د. صفوت أبو ريا - رئيس بلدية سخنين وأعضاء المجلس البلدي الى زيارة وجولة في...

رئيسة مجلس الصحافة تشجب تدخل نتنياهو في سوق الاتصالات رئيسة مجلس الصحافة تشجب تدخل نتنياهو في سوق الاتصالات 2019-09-03 | 19:38:31

أعربت رئيسة مجلس الصحافة والاعلام القاضية المتقاعدة داليا دورنير عن صدمتها لنشر...

اصابة خطيرة في حادث مروع بالقدس اصابة خطيرة في حادث مروع بالقدس 2019-09-03 | 17:29:14

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة شاهدوا سقوط شجرة انفجار كبير اعمدة الكهرباء رهطخيمة التواصل السلام كفر مندا نصب ساحة المواجهات المفرقعات انتخابات رئاسة مجلس محلي لدغه عقرب النقب عراد ضواحي الجنوي سوروكا بئر السبع متوسطة علاج خريجو المدرسة الثانوية الزراعية الرامة يلتقون يجتمعون بعد 38 عاماالنقب هدم بيت أب طفلة مريضة صحية المحكمة اسرائيل غير المعترف بها البقيعةمكة المكرمة حج اداء مناسك محمد عواد محرر الصنارة صحيفة زوجته اجواء الحج مصرع عبد عياش شاب اخر يافا اطلاق نار تل ابيب اطلاق نار حادث محمد اصرف شرطة اسعاف اشتباه مطار حيفا احد المسافرين اخلاء فتى دراجة كهربائية مدخل قرية كسرى مستشفى حادث طرق سيارة مدرسة مراح الغزلان الثانوية تحتفل تخريج الفوج الاول من طلابها يافة الناصرة محمد عبد السلام زيدان كفر مندا يحصل على علامة 800 البسيخومتري في امتحان احتراق بيت حرفيش اصابات دون اضرار طابق الاول طابقين قرية اطفاءدعاء ابو شرخ معتقل اعتقال مشتبه ضلوع جريمة قتل اللد الشرطة امام اعين اطفالهاحريق جبل التطويبات كفار ناحوم اغلاق الشارع طبريا اطفاء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com