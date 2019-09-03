الرينة:تشييع, جثمان, المربي, بشارة, رزق(50عاماً), بمشاركة, واسعة, من, الطلاب, والمعلمين,

شيعت جماهير غفيرة من الرينة والمنطقة عصر الثلاثاء جثمان المربي بشارة عيسى رزق(50عاماً)بعد أن توفي جراء تعرضه لنوبة قلبية حادة مساء الاثنين .

وقد انطلقت الجنازة من كنيسة الروم الارثوذكس في الرينة بمشاركة واسعة من أهالي الرينة والمنطقة بينهم طلاب ومعلمين باجواء حزينة .يشار الى أن المرحوم كان مدرس لموضوع الكيمياء في مدرسة راهبات الفرنسيسكان بمدينة الناصرة منذ سنوات عديدة وكان من محبوباً من قبل الطلاب والمعلمين اللذين عبروا عن حزنهم الشديد بفقدان المربي بشارة رزق .