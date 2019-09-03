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اصابة رحل باطلاق نار في الفريديس



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تعرض رجل يبلغ من العمر 60 عاماً لاطلاق نار في بلدة الفريديس مساء اليوم الثلاثاء مما ادى الى اصابته بجراح نقل على اثرها للمستشفى .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة رحل باطلاق نار في الفريديس




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