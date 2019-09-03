اصابة, رحل, باطلاق, نار, في, الفريديس,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

تعرض رجل يبلغ من العمر 60 عاماً لاطلاق نار في بلدة الفريديس مساء اليوم الثلاثاء مما ادى الى اصابته بجراح نقل على اثرها للمستشفى .

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