الأردن, يؤيد, طلب, فلسطين, دعم, تجديد, التفويض, للأونروا,

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أشادت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بما وصفته بالرد البطولي للمقاومة...
أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن السفير القطري محمد العمادي، ابلغ حركة حماس بقرار...
اقدم مجهولون مسلحون، صباح اليوم السبت، على سرقة مبلغ مالي بعد نصبهم كمينا لأحد...
كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم، عن إلقاء القبض في غزة على...
اعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد اثنين من المواطنين واصابة عدد من المواطنين...
قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان منظومة "القبة الحديدية" تصدت لـصاروخين من اصل 3...
عثرت الاطقم الطبية على جثة شاب في العشرينات من العمر على مدخل بيت لحم...
طالبت اسرائيل حركة حماس بضرورة ضبط حركة الجهاد الاسلامي والسيطرة عليها. وقال...
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، الليلة الماضية، مواقع لحركة حماس شمال قطاع...
اطلقت مساء اليوم قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة". وذكرت...