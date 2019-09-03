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اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة



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اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في حي بلال بين مدينة الناصرة وبلدة الرينة.

الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج.


الشرطة باشرت التحقيق.

اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة




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