اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, الناصرة,

الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
كلمات متعلقةاصابة, شاب, باطلاق, نار, في, الناصرة,
شارك وفد من لواء الشمال في نقابة المحامين برئاسة المحامي محمد نعامنة، رئيس اللواء...
اسفر شجار عنيف في مدينة رهط مساء اليوم الثلاثاء عن اصابة سيدة باطلاق نار ورجل جراء...
اختتم مركز المينا التربوي العكيّ برنامجه، صيف ممتع في عكا 2019، بفعالية تتويجية...
وصل د. صفوت أبو ريا - رئيس بلدية سخنين وأعضاء المجلس البلدي الى زيارة وجولة في...
أعربت رئيسة مجلس الصحافة والاعلام القاضية المتقاعدة داليا دورنير عن صدمتها لنشر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:يوم امس 2-9-19 تم تقديم...
أرسلت وزارة المالية هذا الاسبوع معطيات للمحامي قيس يوسف ناصر عن عدد الغرامات...
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نيته في زيارة الخليل بعد انقطاع...