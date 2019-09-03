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حضور لافت للواء الشمال في المؤتمر القانوني لنقابة المحامين



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شارك وفد من لواء الشمال في نقابة المحامين برئاسة المحامي محمد نعامنة، رئيس اللواء اليوم الثلاثاء بالمؤتمر القانوني السنوي الثامن في تل ابيب الذي تقيمه نقابة المحامين في البلاد.

 

حيث شارك ضمن الوفد المدير العام للواء الشمال، المحامي فاروق عمري والمحامي حسين خالدي، عضو اللجنة اللوائية في المؤتمر الذي ناقش العديد من القضايا القانونية ضمن جلساته ومنها: المواجهة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، محاربة الفساد في المكاتب العامة

بالاضافة للعديد من الجلسات حول القوانين الجديدة والتعديلات مثل: التعديل في لوائح القوانين المدنية وقانون الافلاس الجديد.

وشارك في المؤتمر العديد من محامي لواء الشمال بالاضافة للمئات من المحامين من مختلف مناطق البلاد.





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