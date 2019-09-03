اصابة, رجل, وسيدة, باطلاق, نار, ودهس, خلال, شجار, في, رهط,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين الى مستشفى سوروكا في بئر السبع ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

اسفر شجار عنيف في مدينة رهط مساء اليوم الثلاثاء عن اصابة سيدة باطلاق نار ورجل جراء تعرضه للدهس.

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