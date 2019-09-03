اصابة, رجل, وسيدة, باطلاق, نار, ودهس, خلال, شجار, في, رهط,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين الى مستشفى سوروكا في بئر السبع ووصفت حالتهما بالمتوسطة.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين الى مستشفى سوروكا في بئر السبع ووصفت حالتهما بالمتوسطة.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
كلمات متعلقةاصابة, رجل, وسيدة, باطلاق, نار, ودهس, خلال, شجار, في, رهط,
اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في حي بلال بين...
شارك وفد من لواء الشمال في نقابة المحامين برئاسة المحامي محمد نعامنة، رئيس اللواء...
اختتم مركز المينا التربوي العكيّ برنامجه، صيف ممتع في عكا 2019، بفعالية تتويجية...
وصل د. صفوت أبو ريا - رئيس بلدية سخنين وأعضاء المجلس البلدي الى زيارة وجولة في...
أعربت رئيسة مجلس الصحافة والاعلام القاضية المتقاعدة داليا دورنير عن صدمتها لنشر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:يوم امس 2-9-19 تم تقديم...
أرسلت وزارة المالية هذا الاسبوع معطيات للمحامي قيس يوسف ناصر عن عدد الغرامات...
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نيته في زيارة الخليل بعد انقطاع...