تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-03 21:37:18 اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة |  2019-09-03 21:32:15 حضور لافت للواء الشمال في المؤتمر القانوني لنقابة المحامين |  2019-09-03 20:58:19 اصابة رجل وسيدة باطلاق نار ودهس خلال شجار في رهط |  2019-09-03 19:45:49 مركزالمينا العكيّ يختتم برنامج الصيف مع فعالية أمنية البالونات |  2019-09-03 19:43:09 رئيس بلدية سخنين يتجوّل بالمركز الطبي باده - بوريا |  2019-09-03 19:40:06 تقارير- "داعش" استولى على صواريخ خلال نقلها لغزة |  2019-09-03 19:38:31 رئيسة مجلس الصحافة تشجب تدخل نتنياهو في سوق الاتصالات |  2019-09-03 17:37:05 أسيل عمران عن مشهد القبلة بمسلسل ” ماذا لو ” : ” لم يكن موجودا وأنا من أضفته “ |  2019-09-03 17:35:28 ما علاقة القطة بالاكتئاب؟ دراسة تعرض الفوائد |  2019-09-03 17:32:46 بوجبا يربط نفسه بريال مدريد |  2019-09-03 17:29:14 اصابة خطيرة في حادث مروع بالقدس |  2019-09-03 17:27:35 ام نسيت طفلتها داخل حافلة لمدة ساعتين في نتانيا |  2019-09-03 17:25:51 اعتقال مشتبه عربي من الجليب باغتصاب عاملة أجنبية |  2019-09-03 15:39:21 المحامي قيس ناصر يكشف: تغرّيم المواطنين العرب بغرامات ادارية حسب قانون كامينيتس باكثر من 15 مليون شاقل! |  2019-09-03 15:47:54 نتنياهو يزور الخليل والخارجية الفلسطينية تُحذر |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة رجل وسيدة باطلاق نار ودهس خلال شجار في رهط



  |     |   اضافة تعليق



اسفر شجار عنيف في مدينة رهط مساء اليوم الثلاثاء عن اصابة سيدة باطلاق نار ورجل جراء تعرضه للدهس.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين الى مستشفى سوروكا في بئر السبع ووصفت حالتهما بالمتوسطة.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.





كلمات متعلقة

اصابة, رجل, وسيدة, باطلاق, نار, ودهس, خلال, شجار, في, رهط,

تابعونــا

اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة 2019-09-03 | 21:37:18

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في حي بلال بين...

حضور لافت للواء الشمال في المؤتمر القانوني لنقابة المحامين حضور لافت للواء الشمال في المؤتمر القانوني لنقابة المحامين 2019-09-03 | 21:32:15

شارك وفد من لواء الشمال في نقابة المحامين برئاسة المحامي محمد نعامنة، رئيس اللواء...

مركزالمينا العكيّ يختتم برنامج الصيف مع فعالية أمنية البالونات مركزالمينا العكيّ يختتم برنامج الصيف مع فعالية أمنية البالونات 2019-09-03 | 19:45:49

اختتم مركز المينا التربوي العكيّ برنامجه، صيف ممتع في عكا 2019، بفعالية تتويجية...

رئيس بلدية سخنين يتجوّل بالمركز الطبي باده - بوريا رئيس بلدية سخنين يتجوّل بالمركز الطبي باده - بوريا 2019-09-03 | 19:43:09

وصل د. صفوت أبو ريا - رئيس بلدية سخنين وأعضاء المجلس البلدي الى زيارة وجولة في...

رئيسة مجلس الصحافة تشجب تدخل نتنياهو في سوق الاتصالات رئيسة مجلس الصحافة تشجب تدخل نتنياهو في سوق الاتصالات 2019-09-03 | 19:38:31

أعربت رئيسة مجلس الصحافة والاعلام القاضية المتقاعدة داليا دورنير عن صدمتها لنشر...

اصابة خطيرة في حادث مروع بالقدس اصابة خطيرة في حادث مروع بالقدس 2019-09-03 | 17:29:14

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...

ام نسيت طفلتها داخل حافلة لمدة ساعتين في نتانيا ام نسيت طفلتها داخل حافلة لمدة ساعتين في نتانيا 2019-09-03 | 17:27:35

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز...

اعتقال مشتبه عربي من الجليب باغتصاب عاملة أجنبية اعتقال مشتبه عربي من الجليب باغتصاب عاملة أجنبية 2019-09-03 | 17:25:51

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:يوم امس 2-9-19 تم تقديم...

المحامي قيس ناصر يكشف: تغرّيم المواطنين العرب بغرامات ادارية حسب قانون كامينيتس باكثر من 15 مليون شاقل! المحامي قيس ناصر يكشف: تغرّيم المواطنين العرب بغرامات ادارية حسب قانون كامينيتس باكثر من 15 مليون شاقل! 2019-09-03 | 15:39:21

أرسلت وزارة المالية هذا الاسبوع معطيات للمحامي قيس يوسف ناصر عن عدد الغرامات...

نتنياهو يزور الخليل والخارجية الفلسطينية تُحذر نتنياهو يزور الخليل والخارجية الفلسطينية تُحذر 2019-09-03 | 15:47:54

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نيته في زيارة الخليل بعد انقطاع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 3 اصابات طفيفة حادث طرق مفرق الكراجات الناصرة تأمين وطني مرام الطبي فطريات البحث التفتيش تسمم شتاء موسم سام اصابة مستشفى تحذير انواع صالح للأكلعامل شاب طرعان موز افعى سامة جذع شجرة زواحف عثور تشييع جثمان رئيس مجلس عرابة السابق فضل نعامنة قرية جنازة مشتبه اعتقال انتحال شخصية طبيب صيدلي كفر قرع الشرطة وزارة الصحة نطح مسن حكم مخفف الشمال المحامي مراد مفرع المناولة الاولى راهبات الناصرة مدرسة شفاعمرو مدينة اطفال طلاب القيامة قداس احتفالي فرع بريد جديد في قرية عرابة زيارة تفقدية ميدانية مصرع لينا احمد شابة اطلاق نار الرامة قتيل مصاب حي الجنود المسرحين شرطة اسعاف حادث حرق الغرفة الداخلية مقام حسام الدين ابو الهيجاء قرية كوكب ابو الشرطة تحققمشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال افتتاح العام الدراسي الجامعي كلية طلاب الجديد جامعات كليات عودة أموال ضريبة الارنونا مجلس مجدال تيفن مجلس كسرى سميع يانوح جت توزيع اشرف عقيلة كفر كنا حادث طرق انفلاب سيارة نتسيرت عيليت شابة جامعة بير زيت مجلس انتخابات طلبه اجواء احتفالية تنافس كتل مناظرة انتخابية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com