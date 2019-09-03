مركزالمينا, العكيّ, يختتم, برنامج, الصيف, مع, فعالية, أمنية, البالونات,

اختتم مركز المينا التربوي العكيّ برنامجه، صيف ممتع في عكا 2019، بفعالية تتويجية تهدف إلى تطوير الإبداع وإرسال رسائل قيميّة هادفة من خلال فعالية أمنيات البالونات.

حيث تعلّم الأطفال من خلالها كيفية صنع أشكال جميلة بطريقة إبداعية بمشاركة الأهل والأصحاب.

في نهاية البرنامج قام الجميع بكتابة أمنياتهم على البالونات وإطلاقها لعنان السماء علّها تجوب العالم بأسره لتصل رسالتهم فتتحقق أمنياتهم بالخير والمحبة لكل الناس.

المربية شيماء هنداوي مديرة مركز المينا قالت: "شكرا لبلدية عكا ممثلة برئيسها شمعون لانكري ونائبه المحامي ادهم جمل على دعم فعاليات الصيف لأطفالنا في كل عام. وشكرا لأطفالنا، لأهلهم ولكل من شارك وساهم في هذا البرنامج، شكر خاص جدا للفنانة المتألقة ديالا غندور وللكادر المميز المفعم بعطائه كادر مركز المينا التربوي العكي وكل عام والخير والإنسانية تعم العالم كله. ولتبقى بلدي عكا بلد خيرٍ محبة وإنسانية سالمة من العنف كلّها سلام".