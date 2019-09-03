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تقارير- "داعش" استولى على صواريخ خلال نقلها لغزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن مسلحين من تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" استولوا على شحنة صواريخ كان تجار أسلحة في طريقهم لتهريبها عبر الانفاق من سيناء إلى داخل قطاع غزة.  وذكر موقع "i24News" نقلا عن ما وصفها بمصادر فلسطينية مطلعة، أن تلك الشحنة تحتوي على عشرات الصواريخ من طراز "غراد" وصلت إلى سيناء من ليبيا، مرجحة أن تكون وصلت إلى ليبيا من إيران ليتم نقلها الى حماس أو الجهاد الإسلامي في غزة.  وأضاف الموقع، الذي لم يحدد مصدر معلوماته، أن مدى هذه الصواريخ المتطورة يتراوح بين 60 إلى 80 كيلومتر وان بإمكانها بلوغ مشارف تل أبيب.  وقالت المصادر "إن مسلحي داعش قد استولوا على الشحنة المذكورة يوم الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بعد أن أوقفوا الشاحنة التي كانت على متنها الصواريخ وأوقفوا سيارة خلفها بداخلها عدد من المسلحين هم من تجار الأسلحة".

تقارير- "داعش" استولى على صواريخ خلال نقلها لغزة




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