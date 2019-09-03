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يبدأ اليوم الطالب الفلسطيني اسماعيل عجاوي الدارسة في جامعة هارفارد الأمريكية...
يقترب إعصار دوريان من سواحل الولايات المتحدة حيث جرى اخلاء بعض المناطق في ولاية...
واصل الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، جهوده لتنظيم لقاء يجمع الرئيس الأمريكي...
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الاثنين، إن طهران مستعدة...
أفادت وسائل إعلام تركية أنّ اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية الحاكم قررت...
أعلنت السلطات الأميركية أنّ 8 أشخاص على الأقلّ قتلوا ولا يزال 26 آخرين في عداد...
وجهت وزارة الداخلية التونسية تحذيرا للمرشحة الرئاسية عبير موسي بشأن وجود تهديدات...
أشاد جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، بموقف البحرين...
قال رئيس الوزراء اللبناني سعدي الحريري إن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية وإن...
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله أن عملية استهداف الآلية العسكرية...