تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-03 19:45:49 مركزالمينا العكيّ يختتم برنامج الصيف مع فعالية أمنية البالونات |  2019-09-03 19:43:09 رئيس بلدية سخنين يتجوّل بالمركز الطبي باده - بوريا |  2019-09-03 19:40:06 تقارير- "داعش" استولى على صواريخ خلال نقلها لغزة |  2019-09-03 19:38:31 رئيسة مجلس الصحافة تشجب تدخل نتنياهو في سوق الاتصالات |  2019-09-03 17:37:05 أسيل عمران عن مشهد القبلة بمسلسل ” ماذا لو ” : ” لم يكن موجودا وأنا من أضفته “ |  2019-09-03 17:35:28 ما علاقة القطة بالاكتئاب؟ دراسة تعرض الفوائد |  2019-09-03 17:32:46 بوجبا يربط نفسه بريال مدريد |  2019-09-03 17:29:14 اصابة خطيرة في حادث مروع بالقدس |  2019-09-03 17:27:35 ام نسيت طفلتها داخل حافلة لمدة ساعتين في نتانيا |  2019-09-03 17:25:51 اعتقال مشتبه عربي من الجليب باغتصاب عاملة أجنبية |  2019-09-03 15:39:21 المحامي قيس ناصر يكشف: تغرّيم المواطنين العرب بغرامات ادارية حسب قانون كامينيتس باكثر من 15 مليون شاقل! |  2019-09-03 15:47:54 نتنياهو يزور الخليل والخارجية الفلسطينية تُحذر |  2019-09-03 15:50:46 الولايات المتحدة تتراجع عن رفض تأشيرة الطالب الفلسطيني اسماعيل عجاوي للدراسة بهارفارد |  2019-09-03 13:57:25 أولمرت يلغي زيارة إلى سويسرا خشية اعتقاله |  2019-09-03 13:50:26 جسر الزرقاء - اعتقال قاصر بشبهة طعن اخر في المدرسة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رئيسة مجلس الصحافة تشجب تدخل نتنياهو في سوق الاتصالات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعربت رئيسة مجلس الصحافة والاعلام القاضية المتقاعدة داليا دورنير عن صدمتها لنشر التسجيلات الصوتية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي أظهرت انه أراد استخدام نفوذه لاغلاق مجلس التلفزيون بالكوابل والاقمار الصناعية ليُسمح للقناة العشرين، المحسوبة على اليمين، ببث اخبار أيضا. وقالت القاضية المتقاعدة دورنير انه في دولة يحكمها القانون لا يمكن للحكومة ان تلتف على القانون وان تحصل حالا على كل ما تريده.  بدوره قال وزير الاتصالات السابق أيوب قرا انه بصدد تقديم شكوى الى الشرطة بسبب تسجيل مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء، معربا عن استعداده للخضوع لفحص لجهاز لكشف الأكاذيب البوليغراف في هذا الملف. وأضاف قرا انه ينوي أيضا التوجه الى المستشار القانوني للحكومة بهذا الخصوص رافضا اتهامات النائب زوهر له.

رئيسة مجلس الصحافة تشجب تدخل نتنياهو في سوق الاتصالات




كلمات متعلقة

رئيسة, مجلس, الصحافة, تشجب, تدخل, نتنياهو, في, سوق, الاتصالات,

تابعونــا

مركزالمينا العكيّ يختتم برنامج الصيف مع فعالية أمنية البالونات مركزالمينا العكيّ يختتم برنامج الصيف مع فعالية أمنية البالونات 2019-09-03 | 19:45:49

اختتم مركز المينا التربوي العكيّ برنامجه، صيف ممتع في عكا 2019، بفعالية تتويجية...

رئيس بلدية سخنين يتجوّل بالمركز الطبي باده - بوريا رئيس بلدية سخنين يتجوّل بالمركز الطبي باده - بوريا 2019-09-03 | 19:43:09

وصل د. صفوت أبو ريا - رئيس بلدية سخنين وأعضاء المجلس البلدي الى زيارة وجولة في...

اصابة خطيرة في حادث مروع بالقدس اصابة خطيرة في حادث مروع بالقدس 2019-09-03 | 17:29:14

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...

ام نسيت طفلتها داخل حافلة لمدة ساعتين في نتانيا ام نسيت طفلتها داخل حافلة لمدة ساعتين في نتانيا 2019-09-03 | 17:27:35

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز...

اعتقال مشتبه عربي من الجليب باغتصاب عاملة أجنبية اعتقال مشتبه عربي من الجليب باغتصاب عاملة أجنبية 2019-09-03 | 17:25:51

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:يوم امس 2-9-19 تم تقديم...

المحامي قيس ناصر يكشف: تغرّيم المواطنين العرب بغرامات ادارية حسب قانون كامينيتس باكثر من 15 مليون شاقل! المحامي قيس ناصر يكشف: تغرّيم المواطنين العرب بغرامات ادارية حسب قانون كامينيتس باكثر من 15 مليون شاقل! 2019-09-03 | 15:39:21

أرسلت وزارة المالية هذا الاسبوع معطيات للمحامي قيس يوسف ناصر عن عدد الغرامات...

نتنياهو يزور الخليل والخارجية الفلسطينية تُحذر نتنياهو يزور الخليل والخارجية الفلسطينية تُحذر 2019-09-03 | 15:47:54

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نيته في زيارة الخليل بعد انقطاع...

أولمرت يلغي زيارة إلى سويسرا خشية اعتقاله أولمرت يلغي زيارة إلى سويسرا خشية اعتقاله 2019-09-03 | 13:57:25

توجه وزير الخارجية يسرائيل كاتس الى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين. وتهدف هذه...

جسر الزرقاء - اعتقال قاصر بشبهة طعن اخر في المدرسة جسر الزرقاء - اعتقال قاصر بشبهة طعن اخر في المدرسة 2019-09-03 | 13:50:26

اعتقلت الشرطة في جسر الزرقاء اليوم الثلاثاء قاصرا (16 عاما) من جسر الزرقاء، بشبهة...

اعتقال شاب من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة مخدرات اعتقال شاب من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة مخدرات 2019-09-03 | 12:27:15

اعتقلت الشرطة شابا 35 عاما من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة المخدرات وكانت الشرطة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة امرأة سقطت سقوط حفرة صرف صحي مجاري تخليص متوسطة وحدات انقاذ الشمال لواء الدكتور المجالي عبد السلام المحامي زكي كمال دار المعلمين رئيس الوزراء الاردني الاسبق شيف شرف أثير خمايسي مبارك وفاة الشابة كفركناثانوية رؤف ابو حاطوم يافة الناصرة تخريج حفل تخرج طلابها الفوج جديداشرف عقيلة كفر كنا حادث طرق انفلاب سيارة نتسيرت عيليت شابة طعن دهس اطلاق نار القدس عمليتين قتيلان عدد من المصابين لينا مخول المركز الجماهيري طرعان قرية احتفال مشاركة واعسة ذا فويس اكسال القاء حجارة مفرق الكراجات الناصرة انفاق اعمال مشينة قاصر جسر الزرقاء مشتبه شاب تمديد اعتقال شرطة محكمة منطقة هدنة سلمان عامر منير نبواني مقتل اتفاقية اجتماع صلح لجنة سرقة سيارات المخدرات عميل سري شرطي الشرطة الكشف عصابة حريق قرب البيوت استنفار اخماد اطفاء قرية الشرطة الحر اشعة الشمس بث مباشرريال مدريدروما دوري ابطال اوربامشاهدة يوتويب روما ريال مدريديلا شوت ريال مدريداون لاينكورة اون لاينتمديد اعتقال قائد شرطة منطقة الشمال بشبهة تلقي رشوى خيانة الامانة مشغل رافعة مصرع ورشة بناء نتانيا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com