رئيسة, مجلس, الصحافة, تشجب, تدخل, نتنياهو, في, سوق, الاتصالات,

أعربت رئيسة مجلس الصحافة والاعلام القاضية المتقاعدة داليا دورنير عن صدمتها لنشر التسجيلات الصوتية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي أظهرت انه أراد استخدام نفوذه لاغلاق مجلس التلفزيون بالكوابل والاقمار الصناعية ليُسمح للقناة العشرين، المحسوبة على اليمين، ببث اخبار أيضا. وقالت القاضية المتقاعدة دورنير انه في دولة يحكمها القانون لا يمكن للحكومة ان تلتف على القانون وان تحصل حالا على كل ما تريده. بدوره قال وزير الاتصالات السابق أيوب قرا انه بصدد تقديم شكوى الى الشرطة بسبب تسجيل مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء، معربا عن استعداده للخضوع لفحص لجهاز لكشف الأكاذيب البوليغراف في هذا الملف. وأضاف قرا انه ينوي أيضا التوجه الى المستشار القانوني للحكومة بهذا الخصوص رافضا اتهامات النائب زوهر له.