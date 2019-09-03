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أسيل عمران عن مشهد القبلة بمسلسل ” ماذا لو ” : ” لم يكن موجودا وأنا من أضفته “



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خرجت الفنانة السعودية ” أسيل عمران ” بتصريحات من خلال حوارها في برنامج ” The Insider بالعربي ” والتي تحدثت به عن مشهد قبلة الرأس الذي قامت به في إحدى حلقات مسلسل ” ماذا لو ” الذي عرض في شهر رمضان الماضي .

وقد أثار هذا المشهد الذي قامت فيه أسيل عمران بتقبيل زميلها على جبينه الكثير من الجدل والانتقادات تجاهها واتهمها البعض بتخطي الحدود .

 وقالت أسيل أن هذا المشهد لم يكن موجودا بالنص الدرامي وهي من قامت بإضافته لرؤيتها إنه يلائم الموقف وفي مكانه الصحيح .
وأكدت إلى أن مشهد القبلة اختصر الكثير من المشاعر التي لا يمكن صياغتها من خلال الكلام في مشهد انفصال حبيبين بعد 6 سنوات من الارتباط .
وكشفت أيضا أنها وزميلها الممثل بكيا بشكل جدي وعاشا الشخصيتين وتأثرا بها حتى النهاية .
وأشارت إلى أن الأعمال الدرامية لا يمكن أن ترضي الجميع فالبعض من المشاهدين قد يرون أن المشهد كان باردا ويحتاج إلى إظهار الرومانسية والبعض الآخر قد يرى أنه لا يمكن تخطي الحدود في هذا الإطار .
أسيل عمران عن مشهد القبلة بمسلسل ” ماذا لو ” : ” لم يكن موجودا وأنا من أضفته “




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