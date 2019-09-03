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بوجبا يربط نفسه بريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ربط الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، نفسه بالانتقال إلى ريال مدريد، رغم انتهاء الميركاتو الصيفي، أمس الإثنين.

وكتب أحد متابعي بوجبا على حسابه في شبكة "إنستجرام": "من فضلك انضم إلى ريال مدريد".
وقام اللاعب الفرنسي بالإعجاب بالتعليق الذي كتبه مشجع النادي الملكي.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تصرف اللاعب يكشف عن نواياه، وأنه لا يزال يحلم بالانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".
وسبق أن صرح بوجبا أنه يتطلع لخوض تحدٍ جديد هذا الموسم خارج "أولد ترافورد"، إلا أن اليونايتد بالغ في شروطه المادية للموافقة على رحيل النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي.
بوجبا يربط نفسه بريال مدريد




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