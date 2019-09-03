اصابة, خطيرة, في, حادث, مروع, بالقدس,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول وقوع حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية على الطريق 386 قرب بيت شيميش.

من مكان الحادث ، أحيل راكب الدراجة النارية على يد طاقم طبي من نجمة داود الحمراء الى المستشفى وهو مصاب بإصابات خطيرة.

محققون خبراء حوادث طرق وصلوا إلى مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.

هذا وأحيل سائق السيارة الى التحقيق.