اصابة, خطيرة, في, حادث, مروع, بالقدس,

من مكان الحادث ، أحيل راكب الدراجة النارية على يد طاقم طبي من نجمة داود الحمراء الى المستشفى وهو مصاب بإصابات خطيرة.
محققون خبراء حوادث طرق وصلوا إلى مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
هذا وأحيل سائق السيارة الى التحقيق.
من مكان الحادث ، أحيل راكب الدراجة النارية على يد طاقم طبي من نجمة داود الحمراء الى المستشفى وهو مصاب بإصابات خطيرة.
محققون خبراء حوادث طرق وصلوا إلى مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
هذا وأحيل سائق السيارة الى التحقيق.
كلمات متعلقةاصابة, خطيرة, في, حادث, مروع, بالقدس,
اختتم مركز المينا التربوي العكيّ برنامجه، صيف ممتع في عكا 2019، بفعالية تتويجية...
وصل د. صفوت أبو ريا - رئيس بلدية سخنين وأعضاء المجلس البلدي الى زيارة وجولة في...
أعربت رئيسة مجلس الصحافة والاعلام القاضية المتقاعدة داليا دورنير عن صدمتها لنشر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:يوم امس 2-9-19 تم تقديم...
أرسلت وزارة المالية هذا الاسبوع معطيات للمحامي قيس يوسف ناصر عن عدد الغرامات...
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نيته في زيارة الخليل بعد انقطاع...
توجه وزير الخارجية يسرائيل كاتس الى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين. وتهدف هذه...
اعتقلت الشرطة في جسر الزرقاء اليوم الثلاثاء قاصرا (16 عاما) من جسر الزرقاء، بشبهة...
اعتقلت الشرطة شابا 35 عاما من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة المخدرات وكانت الشرطة...