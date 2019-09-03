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ام نسيت طفلتها داخل حافلة لمدة ساعتين في نتانيا



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ حول طفلة تبلغ من العمر 4 اعوام قد نُسيت في حافلة نقل في شارع هريمون في مدينة نتانيا لمدة ساعتين.

الطفلة احيلت الى المستشفى وهي بحالة متوسطة.

الشرطة شعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.

*الشرطة تناشد جمهور السائقين خصوصاً سائقي الحافلات بالتأكد مع نهاية السفر من ان المركبة خالية من الركاب خصوصًا الأطفال*

ام نسيت طفلتها داخل حافلة لمدة ساعتين في نتانيا




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