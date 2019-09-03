اعتقال, مشتبه, عربي, من, الجليب, باغتصاب, عاملة, أجنبية,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:يوم امس 2-9-19 تم تقديم شكوى للشرطة حول حادثة اغتصاب عاملة أجنبية وقعت وفق الشبهات قبل أسبوعين في مدينة في منطقة الجليل، حيث قام حفيد إمرأة مُسنة باغتصاب العاملة الاجنبية التي تُعيل جدته.

قبل قليل ، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به (36 عام) واحيل إلى مركز الشرطة لاستجوابه.

هذا وسيحال المشتبه صباح غدٍ (4/9) إلى محكمة الصلح في عكا للبت في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.