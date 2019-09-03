اعتقال, مشتبه, عربي, من, الجليب, باغتصاب, عاملة, أجنبية,

قبل قليل ، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به (36 عام) واحيل إلى مركز الشرطة لاستجوابه.
هذا وسيحال المشتبه صباح غدٍ (4/9) إلى محكمة الصلح في عكا للبت في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.
قبل قليل ، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به (36 عام) واحيل إلى مركز الشرطة لاستجوابه.
هذا وسيحال المشتبه صباح غدٍ (4/9) إلى محكمة الصلح في عكا للبت في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.
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