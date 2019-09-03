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قبع مواطن أمريكي من سكان ولاية ألاباما الأمريكية 36 سنة في السجن بسبب سرقته 50...
نشر موقع "بلومبيرغ" قائمة لقادة العالم الأعلى أجرا، في قائمة ضمت الرئيس الأميركي...
ذكرت تقارير صحفية، أن شركة سامسونغ الكورية تستعد لإعادة إطلاق هاتفها الذكي...
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