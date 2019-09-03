نيمار, يجهش, بالبكاء, بعد, نهاية, الميركاتو,

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انتهت فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 رسميا في أغلب الدوريات الأوروبية مع...
هيمن مستقبل نيمار دا سيلفا على فترة الانتقالات الصيفية، فنجم باريس سان جيرمان...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن خطة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس...
أقدم النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة...
تحدث كيلور نافاس، حارس مرمى منتخب كوستاريكا، عن قراره بالانتقال من ريال مدريد إلى...
التقى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، مع قادة الفريق لشرح موقف اللاعب...
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، المرشحين لجوائز "The Best"، وقائمة أفضل 3 لاعبين،...
أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين...
أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن عدم رضاه عن التعادل...
ما بين غضب جماهير باريس سان جرمان على النجم البرازيلي نيمار دا سلفا وتصريحات زين...