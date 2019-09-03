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نيمار يجهش بالبكاء بعد نهاية الميركاتو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن ردة فعل البرازيلي نيما دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بعد فشل مفاوضات عودته إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أحد مسؤولي برشلونة أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نيمار، صباح السبت الماضي، لإبلاغه بفشل الصفقة.


وأشارت إلى أن نيمار شعر بالحزن ثم بدأ يبكي، بسبب عدم قدرته على مغادرة سان جيرمان في الموسم الحالي.


وأوضحت أن اللاعب البرازيلي أصيب بمزيج من الإحباط والغضب، لأنه كان يعتقد أن النادي الفرنسي سيوافق على رحيله في نهاية الميركاتو.


ووفقًا للكثير من التقارير، فإن نيمار لم يتخل عن حلم اللعب مجددًا بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولذلك قرر تأجيل عودته إلى "كامب نو" حتى الصيف المقبل.




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