علماء:, الذاكرة, لدى, النساء, أفضل, من, الرجال,

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كشف خبراء مجتمع السكري العالمي The Global Diabetes Community الأعراض الأولية لمرض السكري، التي...
تفيد التقارير الطبية بأن 80 بالمائة من حالات السرطان يتم تشخيصها بعد الـ 55، وأنه...
لطالما كان السكر من المنتجات الضرورية للجسم، إلا أن اختلاف أنواعه في الأسواق...
قال باحثون كوريون إنهم طوروا علاجًا جينيًا، للسمنة والسكري من النوع الثاني،...
كشفت دراسة دولية حديثة أن عقاراً يستخدم على نطاق واسع لعلاج مرض السكري من النوع...
إذا شعرت ببعض الأعراض الصحية الطارئة، فعليك ألا تهملها لأنها قد تكون مؤشرا على...
تُعد مشكلة ارتفاع ضغط الدم من المشكلات التي تؤرّق الكثير من النساء حول العالم،...
مع طرح تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات في مختلف أنحاء العالم، تجددت...
يرتبط الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر بزيادة خطر الإصابة بالسكري، ويرجع ذلك إلى...
يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة ضئيلة عند النساء اللواتي يتّبعن علاجا...