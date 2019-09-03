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الولايات المتحدة تتراجع عن رفض تأشيرة الطالب الفلسطيني اسماعيل عجاوي للدراسة بهارفارد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدأ اليوم الطالب الفلسطيني اسماعيل عجاوي الدارسة في جامعة هارفارد الأمريكية المرموقة.




وكان عجاوي، الحاصل على منحة دراسية في الجامعة، قد مُنع من الدخول إلى الولايات المتحدة قبل 10 أيام وألغيت تأشيرة دخوله للبلاد بعد العثور على منشور "معادي للولايات المتحدة" لأحد أصدقائه على صفحته على فيسبوك.


وبحسب عجاوي، البالغ من العمر 17 عاما، استجوب لخمس ساعات بعد وصوله إلى مطار بوسطن بالولايات المتحدة في الثالث والعشرين من أغسطس / أب الماضي ، و تم تفتيش هاتفه و جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به.


وكان منع عجاوي من دخول الولايات المتحدة قد أثار حالة من التضامن معه على وسائل التواصل الاجتماعي.




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