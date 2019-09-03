تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-03 15:39:21 المحامي قيس ناصر يكشف: تغرّيم المواطنين العرب بغرامات ادارية حسب قانون كامينيتس باكثر من 15 مليون شاقل! |  2019-09-03 15:47:54 نتنياهو يزور الخليل والخارجية الفلسطينية تُحذر |  2019-09-03 15:50:46 الولايات المتحدة تتراجع عن رفض تأشيرة الطالب الفلسطيني اسماعيل عجاوي للدراسة بهارفارد |  2019-09-03 13:57:25 أولمرت يلغي زيارة إلى سويسرا خشية اعتقاله |  2019-09-03 13:50:26 جسر الزرقاء - اعتقال قاصر بشبهة طعن اخر في المدرسة |  2019-09-03 12:40:21 شاهدوا - فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها لحين ظهور الزوج المناسب وعلماء وأساتذه من الأزهر يعلقون : حرام شرعا |  2019-09-03 12:33:34 خيبة الأمل تسيطر على ميسي بعد فشل صفقة نيمار |  2019-09-03 12:27:15 اعتقال شاب من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة مخدرات |  2019-09-03 11:23:27 الدحي - الاطفال ما زالوا ينتظرون افتتاح السنة الدراسية والاهالي يعلنون الاضراب بعد اغلاق صف البستان |  2019-09-03 11:19:26 ضبط مختبر مخدرات داخل شقة في نوف هجليل |  2019-09-03 11:03:15 الأوقاف الفلسطينية تنفي وجود دائرة للرقية الشرعية لديها وتحذر من الأشخاص الذين يستخدمون هذه المسميات |  2019-09-03 10:43:02 1750 طفلا وطفلة يلتحقون بروضات وبساتين عرابة |  2019-09-03 11:00:21 فلوريدا تجلي مئات الألاف من سكانها مع اقتراب إلاعصار |  2019-09-03 10:05:31 خرطوشة "ألعاب نارية" تقتل مغنية إسبانية على المسرح |  2019-09-03 10:02:39 ماكرون يواصل ترتيب لقاء قمة بين ترامب وروحاني |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

علي جابر عن “عروس بيروت”: “بداية تجربة كبيرة”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصف علي جابر، مدير عام مجموعة mbc، مسلسل “عروس بيروت” بأنه بداية تجربة كبيرة.



 واوضح علي جابر ان mbc تنتقل من الدبلجة الى الانتاج وتابع قائلا انه سيكون هناك نصوص كورية وبرازيلية وعربية.


وتابع علي جابر ان “عروس بيروت” يشكل ميدان اختبار كبير وميدان تدريبي كبير.


يذكر ان “عروس بيروت” من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وهو النسخة العربية لمسلسل أجنبي، يحكي قصة حقيقية جرت أحداثها في حقبة قديمة. يتألف العمل من 80 حلقة تقريباً تتضمن الكثير من التشويق والإثارة مع أحداث متسارعة سيتابعها المشاهد بحماس بين حلقة وأخرى.


وتجمع قصة حب هذه فارس مع ثريا الفتاة التلقائية المفعمة بالحيوية والطاقة وحب الحياة، والتي تعمل كفنانة وتغني في إحدى الملاهي الليلية، ليشكل لقاؤهما لاحقاً نقطة انطلاق المشاكل والصراعات الدرامية والمواجهات الناجمة من جرّاء رفض المحيطين بهما لهذا الحب خصوصاً (ليلى) والدة فارس والتي تلعب دورها (تقلا شمعون).




كلمات متعلقة

علي, جابر, عن, “عروس, بيروت”:, “بداية, تجربة, كبيرة”,

تابعونــا

نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستانٍ أزرق في حفل زفاف نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستانٍ أزرق في حفل زفاف 2019-09-03 | 15:50:38

سرقت الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ الأنظار في حفل زفاف صديقتها ​نانسي نصر الله​،...

محمد عساف يطرح أغنيته الجديدة ” كرمالك إنت ” محمد عساف يطرح أغنيته الجديدة ” كرمالك إنت ” 2019-09-03 | 12:36:01

طرح الفنان الفلسطيني ” محمد عساف ” أغنيته الجديدة بعنوان ” كرمالك إنت ” وهي تتر...

يسرا في جلسة تصوير كلاسيكية تجمعها بصبا مبارك يسرا في جلسة تصوير كلاسيكية تجمعها بصبا مبارك 2019-09-03 | 11:59:58

خضعت الفنانة المصرية يسرا لجلسة تصوير جديدة لصالح واحدة من المجلات العربية،...

راغب علامة : ” إليسا ستتراجع عن قرار الاعتزال “ راغب علامة : ” إليسا ستتراجع عن قرار الاعتزال “ 2019-09-02 | 13:24:56

في تصريحات للفنان اللبناني ” راغب علامة ” لبرنامج ” عرب وود ” تحدث عن قرار إليسا...

لجين عمران تطالب بوجود شاطئ “نسائي” في دبي و أبوظبي لجين عمران تطالب بوجود شاطئ “نسائي” في دبي و أبوظبي 2019-09-02 | 11:20:47

قالت الإعلامية السعودية لجين عمران أنها تتمنى وجود شاطئ مخصص للنساء في...

ايمان الباني ومراد يلدريم في جلسة تصوير رومانسية ايمان الباني ومراد يلدريم في جلسة تصوير رومانسية 2019-09-02 | 08:36:26

نشرت المغربية إيمان الباني فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه بلقطات...

صالون فيفي عبده لحل الخلافات الزوجية من الساحل الشمالي صالون فيفي عبده لحل الخلافات الزوجية من الساحل الشمالي 2019-09-01 | 14:50:24

اعتادت الفنانة فيفي عبده على مشاركة جمهورها في طرح وحل بعض الأزمات النفسية...

فؤاد عبد الواحد يطلق "ايه أحبك" متعاوناً مع الشاعر "يم" والحان الهدهود فؤاد عبد الواحد يطلق "ايه أحبك" متعاوناً مع الشاعر "يم" والحان الهدهود 2019-09-01 | 12:51:15

متعاوناً مع كلمات الشاعر "يم"، أطلق الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد أغنية منفردة...

زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل زواجه من سعاد حسني زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل زواجه من سعاد حسني 2019-09-01 | 12:40:27

حل الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” ضيفا مع الإعلامي المصري ” وائل الإبراشي...

سما المصري بقميص شفاف: “مش حاقولكم المنظر من قدام عامل ازاي”! سما المصري بقميص شفاف: “مش حاقولكم المنظر من قدام عامل ازاي”! 2019-09-01 | 09:14:14

استعرضت الفنانة سما المصري “تي شيرت” جديد اشترته عبر متاجر الإنترنت، مبدية عدم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تماس كهربائي بيت المسنين قرية يركا دون اصابات اضرار اطفاء اخماد تماس كهربائي اعتقال شاب فلسطيني ابو ديس مشتبه بطعن يهودي في القدس شارع الانبياء هنفيئيم باب العامودرصاصة طائشة ام الفحم تستقر نافذة منزل الشرطة التحقيق دون اصابات اضرار كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر مخزن منزل عين الاسد قرية غاز اسطوانات اطفاء لم تنفجر اضرار جسيمة مصرهع الشاب حسين ابو رعد ام الفحم اطلاق نار حفل قران سهرة حناء قاعة بلدية الناصرة علي سلام اشلابة اسراء زيدان عابد اطلاق نار العفولة طعن أيمن رحمن حلبي يركا مصرع وفاة متأثرا جراحه جراء حريق شب في منزله قبل اسبوعين أفعى سامة حيفا كرسي الحمام امرأة صائد افاعي طولها متر داخل بيت اضراب مدارس الجديدة المكر اطلاق نار غرفة مديرة مدرسة النجاح الابتدائية شرطة رجل عمال عربي منطقة سخنين يهودية شاب عربي اعتقال مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت حريق حرش هائل قرب قرية الرامة النيران البيوت الاهالي اطفاء طائرة امير دندن يعقوب شاهين عمار محد فلسطيني ليبي لقب محبوب العرب تتويج arab idol الشاب الموسم الرابع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com