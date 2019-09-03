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خبراء الطب يكشفون أولى علامات السكري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف خبراء مجتمع السكري العالمي The Global Diabetes Community الأعراض الأولية لمرض السكري، التي يخلطها الناس بأعراض أمراض أخرى أقل خطورة.



وتفيد صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، وفقا للأطباء، بأن أحد الأعراض المرافقة للسكري هي التعب المستمر، الذي يربط عادة بالإجهاد، والعمل الشاق واضطرابات النوم. ولكن هذه الحالة تظهر أيضا في جسم الإنسان، عندما يحدث خلل في توازن مستوى الغلوكوز في الدم وكمية الأنسولين فيه.


ويضيف الخبراء، يمكن أن تكون كمية الأنسولين غير كافية، أو على العكس فائضة، بيد أن خلايا الجسم غير حساسة به، "خلايا الجسم لا تحصل على الطاقة اللازمة، لأن السكر لا يصل من الدم إليها. لذلك نشعر بالتعب".




ويشير الأطباء إلى أنه إضافة إلى التعب المزمن، هناك أعراض أخرى مثل جفاف الفم، والعطش الدائم، وفقدان الوزن من دون سبب واضح، وبطء التئام الجروح، وكثرة التبول خاصة في الليل، وحكة حول الأعضاء التناسلية، وضبابية الرؤية.


ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي وإلى الآن ، يلاحظ انتشار وباء السمنة في العالم، حيث يعاني ثلث سكان العالم من الوزن الزائد، ونحو 15% يعانون من السمنة الشديدة، و47% من أمراض تصلب الشرايين والجلطة الدماغية والنوبات القلبية والسكري والسرطان، وجميعها مرتبطة باضطرابات عملية التمثيل الغذائي.




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