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أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي لعام 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتهت فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 رسميا في أغلب الدوريات الأوروبية مع الساعات الأخيرة من يوم أمس، حيث شهدت تلك الفترة قدوم لاعبين بأسعار كبيرة ورحيل آخرين.



ونستعرض في هذا الرصد المختصر أغلى عشر صفقات خلال سوق انتقالات اللاعبين لموسم 2018/2019:


1- البرتغالي جواو فليكس، انتقل من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 136 مليون دولار.


2- الفرنسي أنطوان غريزمان، انضم إلى برشلونة قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 129 مليون دولار.


3- البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد لقاء 106 ملايين دولار.


4- المدافع الإنجليزي هاري ماغواير، انتقل من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد مقابل 96 مليون دولار، ليصبح بذلك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.


5- الايفواري نيكولاس بيبي، أصبح أغلى صفقة يبرمها أرسنال في تاريخه، بتعاقده معه مقابل 86 مليون دولار قادما من ليل الفرنسي.


6- البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان مقابل 84 مليون دولار.


7- الفرنسي لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونخ لقاء 82 مليون دولار.


8- الهولندي ماتياس دي ليخت، انضم إلى يوفنتوس قادما من أياكس أمستردام في صفقة جعلت منه أغلى مدافع في الدوري الإيطالي (81 مليون دولار).


9- الهولندي فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام إلى برشلونة مقابل 78 مليون دولار.


10- الإسباني رودريغو من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي لقاء 75 مليون دولار.




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