أولمرت, يلغي, زيارة, إلى, سويسرا, خشية, اعتقاله,

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أرسلت وزارة المالية هذا الاسبوع معطيات للمحامي قيس يوسف ناصر عن عدد الغرامات...
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نيته في زيارة الخليل بعد انقطاع...
اعتقلت الشرطة في جسر الزرقاء اليوم الثلاثاء قاصرا (16 عاما) من جسر الزرقاء، بشبهة...
اعتقلت الشرطة شابا 35 عاما من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة المخدرات وكانت الشرطة...
اعلن اهالي الطلاب في قرية الدحي اليوم الثلاثاء عن الاضراب بعد اغلاق صف البستان من...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط مبادر...
نفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وجود أي دائرة أو قسم تحت اسم "دائرة...
فجعت قرية الرينة ومدينة الناصرة بوفاة المربي بشارة عيسى رزق (50 عاما) اثر نوبة...
اسرائيل ستسمح بإدخال صهاريج وقود، إلى محطة توليد كهرباء قطاع غزة. وأفيد أن 10...
لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الاثنين، جراء حادث سير، غرب رام الله. وأفاد...