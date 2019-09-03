أولمرت, يلغي, زيارة, إلى, سويسرا, خشية, اعتقاله,

وكان رئيس الوزراء الأسبق ايهود أولمرت قد اضطر مؤخرا الى الغاء زيارة عمل لسويسرا بسبب نية السلطات المحلية توقيفه اثر دعوى قضائية اتهمته بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة عام 2008 .

توجه وزير الخارجية يسرائيل كاتس الى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين. وتهدف هذه الزيارة الى إيجاد حل عاجل للتشريع السويسري الذي يسمح باعتقال رجال سياسة وعسكريين إسرائيليين قدمت بحقهم الى المحاكم دعاوى تنسب لهم ارتكاب جرائم حرب.

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