تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-03 15:39:21 المحامي قيس ناصر يكشف: تغرّيم المواطنين العرب بغرامات ادارية حسب قانون كامينيتس باكثر من 15 مليون شاقل! |  2019-09-03 15:47:54 نتنياهو يزور الخليل والخارجية الفلسطينية تُحذر |  2019-09-03 15:50:46 الولايات المتحدة تتراجع عن رفض تأشيرة الطالب الفلسطيني اسماعيل عجاوي للدراسة بهارفارد |  2019-09-03 13:57:25 أولمرت يلغي زيارة إلى سويسرا خشية اعتقاله |  2019-09-03 13:50:26 جسر الزرقاء - اعتقال قاصر بشبهة طعن اخر في المدرسة |  2019-09-03 12:40:21 شاهدوا - فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها لحين ظهور الزوج المناسب وعلماء وأساتذه من الأزهر يعلقون : حرام شرعا |  2019-09-03 12:33:34 خيبة الأمل تسيطر على ميسي بعد فشل صفقة نيمار |  2019-09-03 12:27:15 اعتقال شاب من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة مخدرات |  2019-09-03 11:23:27 الدحي - الاطفال ما زالوا ينتظرون افتتاح السنة الدراسية والاهالي يعلنون الاضراب بعد اغلاق صف البستان |  2019-09-03 11:19:26 ضبط مختبر مخدرات داخل شقة في نوف هجليل |  2019-09-03 11:03:15 الأوقاف الفلسطينية تنفي وجود دائرة للرقية الشرعية لديها وتحذر من الأشخاص الذين يستخدمون هذه المسميات |  2019-09-03 10:43:02 1750 طفلا وطفلة يلتحقون بروضات وبساتين عرابة |  2019-09-03 11:00:21 فلوريدا تجلي مئات الألاف من سكانها مع اقتراب إلاعصار |  2019-09-03 10:05:31 خرطوشة "ألعاب نارية" تقتل مغنية إسبانية على المسرح |  2019-09-03 10:02:39 ماكرون يواصل ترتيب لقاء قمة بين ترامب وروحاني |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جسر الزرقاء - اعتقال قاصر بشبهة طعن اخر في المدرسة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في جسر الزرقاء اليوم الثلاثاء قاصرا (16 عاما) من جسر الزرقاء، بشبهة طعن فتى (15 عاما) في إحدى مدارس القرية .



وتم نقل الطالب المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك حيث وصفت اصابته بالطفيفة .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد .




كلمات متعلقة

جسر, الزرقاء, -, اعتقال, قاصر, بشبهة, طعن, اخر, في, المدرسة,

تابعونــا

المحامي قيس ناصر يكشف: تغرّيم المواطنين العرب بغرامات ادارية حسب قانون كامينيتس باكثر من 15 مليون شاقل! المحامي قيس ناصر يكشف: تغرّيم المواطنين العرب بغرامات ادارية حسب قانون كامينيتس باكثر من 15 مليون شاقل! 2019-09-03 | 15:39:21

أرسلت وزارة المالية هذا الاسبوع معطيات للمحامي قيس يوسف ناصر عن عدد الغرامات...

نتنياهو يزور الخليل والخارجية الفلسطينية تُحذر نتنياهو يزور الخليل والخارجية الفلسطينية تُحذر 2019-09-03 | 15:47:54

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نيته في زيارة الخليل بعد انقطاع...

أولمرت يلغي زيارة إلى سويسرا خشية اعتقاله أولمرت يلغي زيارة إلى سويسرا خشية اعتقاله 2019-09-03 | 13:57:25

توجه وزير الخارجية يسرائيل كاتس الى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين. وتهدف هذه...

اعتقال شاب من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة مخدرات اعتقال شاب من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة مخدرات 2019-09-03 | 12:27:15

اعتقلت الشرطة شابا 35 عاما من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة المخدرات وكانت الشرطة...

الدحي - الاطفال ما زالوا ينتظرون افتتاح السنة الدراسية والاهالي يعلنون الاضراب بعد اغلاق صف البستان الدحي - الاطفال ما زالوا ينتظرون افتتاح السنة الدراسية والاهالي يعلنون الاضراب بعد اغلاق صف البستان 2019-09-03 | 11:23:27

اعلن اهالي الطلاب في قرية الدحي اليوم الثلاثاء عن الاضراب بعد اغلاق صف البستان من...

ضبط مختبر مخدرات داخل شقة في نوف هجليل ضبط مختبر مخدرات داخل شقة في نوف هجليل 2019-09-03 | 11:19:26

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط مبادر...

الأوقاف الفلسطينية تنفي وجود دائرة للرقية الشرعية لديها وتحذر من الأشخاص الذين يستخدمون هذه المسميات الأوقاف الفلسطينية تنفي وجود دائرة للرقية الشرعية لديها وتحذر من الأشخاص الذين يستخدمون هذه المسميات 2019-09-03 | 11:03:15

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وجود أي دائرة أو قسم تحت اسم "دائرة...

الرينة تفجع بوفاة المربي بشارة عيسى رزق (50 عاما) اثر نوبة قلبية ومدرسة الفرنسيسكان تنعاه الرينة تفجع بوفاة المربي بشارة عيسى رزق (50 عاما) اثر نوبة قلبية ومدرسة الفرنسيسكان تنعاه 2019-09-03 | 09:30:00

فجعت قرية الرينة ومدينة الناصرة بوفاة المربي بشارة عيسى رزق (50 عاما) اثر نوبة...

10 صهاريج وقود ستدخل إلى محطة توليد كهرباء غزة 10 صهاريج وقود ستدخل إلى محطة توليد كهرباء غزة 2019-09-03 | 09:08:29

اسرائيل ستسمح بإدخال صهاريج وقود، إلى محطة توليد كهرباء قطاع غزة. وأفيد أن 10...

مصرع مسن في حادث سير غرب رام الله مصرع مسن في حادث سير غرب رام الله 2019-09-03 | 07:01:26

لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الاثنين، جراء حادث سير، غرب رام الله. وأفاد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حوادث الطرق مصرع 94 عربيا بداية العام 2015 منذ ضحايا شوارع البلادطلاب ثانوية شعب عدم توفر مكيفات صفوف مظاهرة احتجاج مسيرة رفع شعارات كافحة اهرة أفة المخدرات مدينة رهط طلاب بلدية اضراب اجتماع طارئ لجنة متابعة مجلس عارة عرعره مظاهرة اليمين المتطرف نشأت ملحم علاء ابو صالح مصطفى ابو رحال شباب الخليل المدافع اتحاد ابناء سخنين عملية طعن شرطي حرس حدود القدس البلدة القديمة اطلاق النار على شاب فلسطيني اصابة خطيرة فتى طمرة بركة سباحة سقط على رأسه مستشفى رمبام حريق هائل نفي شأنان حيفا اطفاء اخماد منطقة مفتوحة كايد ظاهر قطرية اخماد شرطة يوم نظافة نتسيرت عيليت د. شكري عواوده تنظيف الاحياء العربية العالمي مخزن العاب امسر تكروري أنس عابد قلنسوة نارية القرية التعاونية موشاف فورات قرب قلنسوة الطيرة اصابة خطيرة شرطة اسعاف اطفعماد نجار عيسى مصرع عمل ورشة انهيار جدار برديس حنا عرابة يافا تشييع جثامين ضحايا حادث الطرق جنازة جثامين الفريديس مثواهن الاخير طوبا زنغرية ضبط بندقية سلاح البحث مشتبه شاب قرية تفتيش شرطة طعن جندي شاب عربي من سكان الشمال ليف كنمفراتس حسفا مشتبه فر من المكان المشيرفة تشييع جثمان محمد وليد جبارين حادث طرق مصرع شاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com