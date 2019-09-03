جسر الزرقاء - اعتقال قاصر بشبهة طعن اخر في المدرسة

وتم نقل الطالب المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك حيث وصفت اصابته بالطفيفة .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد .

اعتقلت الشرطة في جسر الزرقاء اليوم الثلاثاء قاصرا (16 عاما) من جسر الزرقاء، بشبهة طعن فتى (15 عاما) في إحدى مدارس القرية .

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