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محمد عساف يطرح أغنيته الجديدة ” كرمالك إنت ”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرح الفنان الفلسطيني ” محمد عساف ” أغنيته الجديدة بعنوان ” كرمالك إنت ” وهي تتر مسلسل ” عروس بيروت ” على تطبيق أنغامي .

وجاء طرحها بالتزامن مع احتفال محمد عساف بعيد ميلاده ال 30 يوم 1 سبتمبر.

 والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس ، وألحان وتوزيع ميشيل فاضل .


وتم عرض أولى حلقات المسلسل يوم أمس الأحد على قناة mbc4 .. وهو مقتبس من المسلسل التركي ” عروس إسطنبول ” .


المسلسل من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شيمون ورشا مهدي ومحمد الأحمد وأيمن عبد السلام ولينا حورانة وضحى الدبس وجو طراد ومي صايغ وفايق عرقسوسي ومرام علي .


  وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب تجمع بين ظافر العابدين ” فارس ” وكارمن بصيبص ” ثريا ” لكنها مليئة بالمشكلات والصعاب والمواجهات بسبب رفض والدة ظافر الارتباط بكارمن لعدة أسباب أبرزها أنها تعمل عازفة في ملهى ليلي .




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