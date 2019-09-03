محمد, عساف, يطرح, أغنيته, الجديدة, ”, كرمالك, إنت, ”,

طرح الفنان الفلسطيني ” محمد عساف ” أغنيته الجديدة بعنوان ” كرمالك إنت ” وهي تتر مسلسل ” عروس بيروت ” على تطبيق أنغامي .

وجاء طرحها بالتزامن مع احتفال محمد عساف بعيد ميلاده ال 30 يوم 1 سبتمبر.والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس ، وألحان وتوزيع ميشيل فاضل .وتم عرض أولى حلقات المسلسل يوم أمس الأحد على قناة mbc4 .. وهو مقتبس من المسلسل التركي ” عروس إسطنبول ” .المسلسل من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شيمون ورشا مهدي ومحمد الأحمد وأيمن عبد السلام ولينا حورانة وضحى الدبس وجو طراد ومي صايغ وفايق عرقسوسي ومرام علي .وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب تجمع بين ظافر العابدين ” فارس ” وكارمن بصيبص ” ثريا ” لكنها مليئة بالمشكلات والصعاب والمواجهات بسبب رفض والدة ظافر الارتباط بكارمن لعدة أسباب أبرزها أنها تعمل عازفة في ملهى ليلي .