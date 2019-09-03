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أكثر أنواع السرطان تشخيصاً بعد الـ 40



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تفيد التقارير الطبية بأن 80 بالمائة من حالات السرطان يتم تشخيصها بعد الـ 55، وأنه من الأفضل اتخاذ إجراءات وتدابير صحية للوقاية من الأورام خلال سنوات الأربعينات. وتلعب بعض العوامل مثل أشعة الشمس والتدخين والبدانة دوراً في زيادة مخاطر أورام عديدة. إليك أكثر أنواع السرطان شيوعاً بعد الـ 40:



* سرطان الثدي هو الورم الأكثر شيوعاً بداية من سن الـ 50 بين النساء، ويعتبر سن الـ 61 هو العمر الذي تحدث فيه ذروة الإصابات بهذا الورم.


* سرطان العيون من الأورام الشائعة بعد الـ 50، ومتوسط عُمر المصابين به 55 عاماً.


* تبدأ احتمالات الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية في نهاية الـ 20، ومتوسط عُمر المصابين به 55 عاماً.


* يبدأ خطر الإصابة بسرطان المعدة بعد الـ 40، ومتوسط عُمر المصابين به 65 عاماً.


* بداية من سن الـ 40 تبدأ مخاطر الإصابة بسرطان الكبد.


* سرطان المثانة من الأورام التي يزداد خطرها عند بلوغ الـ 55.


* تتزايد مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء الدقيقة بعد الـ 60، ومتوسط عمر المصابين الرجال 68، والنساء 72 عاماً.


* متوسط أعمار المصابين بسرطان المرارة 70 عاماً، والجلد 72 عاماً.


* اللوكيميا أو سرطان الدم، وسرطان المريء من الأورام الشائعة قبل سن 15 عاماً، او بعد الـ 55.


* تبدأ مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس بعد الـ 45، ومتوسط أعمار المصابين 70 عاماً.


* من الشائع تشخيص سرطان الغدة الدرقية بعد الـ 60.




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