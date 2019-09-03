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خيبة الأمل تسيطر على ميسي بعد فشل صفقة نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هيمن مستقبل نيمار دا سيلفا على فترة الانتقالات الصيفية، فنجم باريس سان جيرمان الأول كان يرغب في الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية، والعودة إلى فريقه السابق برشلونة.




بيد أن تمسك باريس سان جيرمان بالحصول على مبلغ مالي كبير، عقد مهمة برشلونة في حسم صفقة نيمار دا سيلفا، الذي كان يأمل في العودة إلى ناديه السابق، واللعب مجدداً بجوار نجم "البلوجرانا" الأول ليونيل ميسي.


وأشار برنامج "El Chiringuito" أن ليونيل ميسي، يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد فشل التعاقد مع نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية، مضيفاً أن النجم الأرجنتيني لا يلوم إدارة النادي الكتالوني على ذلك.


وأوضح البرنامج الإسباني الشهير أن ليونيل ميسي، كان يدرك صعوبة مهمة إدارة "البلوجرانا" في الظفر مجدداً بخدمات نيمار دا سيلفا.


وأشار إلى أن صاحب القدم اليسرى الساحرة كان يتابع في آخر أسبوعين كل تطورات صفقة نيمار دا سيلفا.


ولفت نفس المصدر إلى أن ليونيل ميسي، لا يُحمل بالمرة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو مسؤولية فشل صفقة نيمار دا سيلفا، مضيفا أن النادي الكتالوني سيحاول مجدداً حسم صفقة النجم البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


في المقابل، أكد رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي أن نيمار دا سيلفا، لن يرحل عن الفريق إلاّ في حال حصول النادي الباريسي على مبلغ 300 مليون يورو.


وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن نيمار يرغب في الرحيل لكن الأمر ليس سهلاً.


الجدير ذكره أن نيمار دا سيلفا (27 عاماً)، انتقل إلى باريس سان جيرمان سنة 2017 في صفقة هي الأغلى حتى الآن في عالم الساحرة المستديرة (222 مليون يورو).


وفاز النجم البرازيلي بأكثر من لقب محلي مع فريق العاصمة الفرنسية، إلاّ أنه فشل في قيادته للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.




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