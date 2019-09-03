اعتقال, شاب, من, كفرمندا, بشبهة, حيازة, وتجارة, مخدرات,

اعتقلت الشرطة شابا 35 عاما من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة المخدرات

وكانت الشرطة اعلنت انها ضبطت مخدرات من نوعي حشيش ونايس جاي خلال تفتيش بيت في بلدة كفرمندا .وتم اعتقال الشاب بشبهة حيازة وتجارة مخدرات حيث يشتبه برميه المخدرات من سطح البيت بعد ان داهمت الشرطة البيت لتفتيشه الا ان شرطيا تواجد في الشارع اسفل البيت عثر على المخدرات التي القاها المشتبه من سطح البيت .وكانت المحكمة مددت اعتقال المشتبه به لاكثر من مرة حتى تم تقديم لائحة اتهام بحقه .