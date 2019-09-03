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يسرا في جلسة تصوير كلاسيكية تجمعها بصبا مبارك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة المصرية يسرا لجلسة تصوير جديدة لصالح واحدة من المجلات العربية، وكانت معها الفنانة صبا مبارك.



يسرا ظهرت في الصور بعدة إطلالات لافتة، حيث اختارت في مرة فستان اسود أنيق يبرز نعومة بشرتها وجمال قوامها، ووضعت عدد من الإكسسوارات.
 كما اختارت يسرا في طلة أخرى الفستان الذهبي اللامع، مع إكسسوارات تناسبه، وفي المرتين كانت تسريحة شعرها مناسبة.


الفنانة صبا مبارك في المرة الأولى انتقت فستان فضي أنيق يبرز أناقتها، ووضعت عدد من الإكسسوارات المناسبة.
 وفي طلة جديدة ظهرت صبا بفستان الوانه مختلطة، وبتسريحة بسيطة، وجمعت صور بينها وبين الفنانة يسرا.


يسرا مرت بأزمة نفسية مؤخرا فور رحيل والدتها منذ شهر، وانهارت أثناء الجنازة وسط مواساة عدد كبير من اصدقائها بالوسط الفني.


الفنانة المصرية حرصت خلال الأيام الماضية على السفر من أجل أداء فريضة الحج عن والدتها، وكان معها الفنانة إلهام شاهين، وانتشرت صور لهما معا.


صبا مبارك شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «عبور»، مع عدد من الفنانين، وحققت النجاح الموسم الذي يسبقه من خلال مسلسل «طايع»، مع الفنان عمرو يوسف.




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