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الدحي - الاطفال ما زالوا ينتظرون افتتاح السنة الدراسية والاهالي يعلنون الاضراب بعد اغلاق صف البستان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعلن اهالي الطلاب في قرية الدحي اليوم الثلاثاء عن الاضراب بعد اغلاق صف البستان من قبل المجلس الاقليمي بستان المرج.

وعبر كل من احمد ماجد زعبي، ومعه الشيخ خالد زعبي ومحمد زعبي ومعمر زعبي، عن استيائهم الشديد، وان الاضراب مستمر حتى يعيد المجلس فتح صف البستان.


وقالوا: هذه البستان لا يكلف المجلس الكثير، فهو في بناية المسجد، على حساب القرية، وعدد الطلاب للروضة والبستان لدينا 24 منهم 11 طفلا بالامكان دمجهم في البستان حيث ان اعمارهم 4-5 سنوات و13 طالب للروضة.


وتابعوا: المجلس عليه ان يغلق صف بستان في احدى القرى، واختار الدحي لانها القرية الاضعف , ولن نرسل اطفالنا في مركبات الى قرية نين او قرية اخرى كما يريد المجلس، طلاب البستان لا يمكن ارسالهم لقرية اخرى ليسوا مثل طلاب الصف الاول، قد يحتاج الطالب لاهله خلال اليوم فكيف يصلون اليه؟ هنالك من لا يملكون سيارة.


وفي حديث مع رئيس المجلس، عبد الكريم زعبي (ابو نائل) قال: عدد الطلاب للبستان في الدحي قليل، 6 طلاب فقط، ووفق معايير الوزارة ووفق الميزانيات، لا نستطيع افتتاح صف بستان لهذا العدد، اقترحنا ارسالهم لقرية نين حيث يكملون تعليمهم الابتدائي هناك اصلا، وبرفقة مساعدة، واقترحنا حلول اخرى لكن الاهالي لم يوافقوا، نبحث الآن عن حلول اضافية.




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