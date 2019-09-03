الدحي - الاطفال ما زالوا ينتظرون افتتاح السنة الدراسية والاهالي يعلنون الاضراب بعد اغلاق صف البستان

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اعتقلت الشرطة شابا 35 عاما من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة المخدرات وكانت الشرطة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط مبادر...
نفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وجود أي دائرة أو قسم تحت اسم "دائرة...
فجعت قرية الرينة ومدينة الناصرة بوفاة المربي بشارة عيسى رزق (50 عاما) اثر نوبة...
اسرائيل ستسمح بإدخال صهاريج وقود، إلى محطة توليد كهرباء قطاع غزة. وأفيد أن 10...
لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الاثنين، جراء حادث سير، غرب رام الله. وأفاد...
اليوم الثلاثاء 2019/09/03: يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات...
قال رئيس حزب شاس اريه درعي ان اقطابا في الليكود قد توجهوا اليه عشية حل الكنيست...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت 10...
جاء في بيان صادر عن عماد شخيدم :"قانون العسر المادي. وأعاده التأهيل سوف يدخل حيز...