ضبط, مختبر, مخدرات, داخل, شقة, في, نوف, هجليل,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط مبادر به لشرطة اسرائيل أجري تفتيش في شقة سكنية في مدينة نوف هجليل.

خلال النشاط تم ضبط حوالي 230 شتلة مشتبهة كمخدرات خطرة من نوع الماريحوانا في عدة غرف داخل الشقة هذا وتم ضبط معدات للري والإنارة ومعدات إلكترونية مشتبهة لزراعة وترويج المخدرات الخطرة.خلال النشاط تم القاء القبض على المشتبه البالغ من العمر 34 عامًا من سكان المدينة واحيل الى التحقيق.هذا الصباح سيحال المشتبه الى محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.*ستواصل شرطة إسرائيل العمل على جميع المستويات، مستخدمة كافة الوسائل المتوفرة لديها كجزء من جهودها للحد من ظاهرة ترويج المخدرات الخطرة وتوزيعها بشكل غير قانوني.*