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نيمار يجد مخرجا للرحيل عن سان جيرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن خطة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، للعودة إلى برشلونة في الصيف المقبل.



وكانت المفاوضات بين برشلونة وسان جيرمان لاستعادة نيمار قد وصلت إلى طريق مسدود هذا الصيف، وهو ما جعل اللاعب يؤجل العودة إلى "كامب نو" لمدة موسم.


ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن عقد نيمار مع سان جيرمان لا يتضمن شرطا جزائيًا، ولكن اللاعب ينوي استغلال لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بانتقالات اللاعبين، لتنفيذ خطة الرحيل.


وكان نيمار، قد درس الأمر جيدًا وجعل وكلاءه يستشيرون مصادر في الفيفا بشأن ما يعرف بفترة "الحماية"، والتي تمكن اللاعبين الذي قضوا 3 سنوات أو مواسم (أيهما يأتي أولًا) مع نادٍ واحد دون تجديد العقد الأول لهم من الرحيل مع دفع تعويضات.


ويحدد الفيفا حجم التعويضات وفقًا لقيمة انتقال اللاعب إلى ناديه الحالي بالإضافة إلى المتغيرات، وعلم وكلاء نيمار أنه سيحتاج إلى دفع 170 مليون يورو على الأقل، إذا أراد فسخ عقده مع سان جيرمان بالصيف المقبل.



يذكر أن نيمار انتقل إلى سان جيرمان، في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده الأخير مع برشلونة.




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