دفعة, شبابية, لمنطقة, العينين,

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قدم عدد من أساتذة الدين والعقيدة في جامعة الأزهر الرأي الشرعي من وجهة نظرهم، على...
لقيت المغنية الإسبانية جوانا ساينز غارسيا مصرعها بعد أن أصيبت بانفجار الألعاب...
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في جريمة بشعة هزت قرية ” بوتالدا ” بمدينة ” تشهاتيسجاره ” في الهند يوم الثلاثاء...
نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية واقعة غريبة من نوعها في جمهورية التشيك شهدت...
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لفتيات يقمن بمفاجأة طفل فقير في مدينة...
أثار رد الإعلامية الشهيرة كريستيان بيسري مذيعة قناة الحدث، على رسالة غزل طويلة...
كشفت ” أماندا فون ديم هاجن ” أخصائية البشرة في مؤسسة ” GLO Skin Beauty ” في المملكة...
قدمت المذيعة الجزائرية، حسينة أوشان، استقالتها من قناة "الجزيرة"، بعد خمس سنوات...
كشف الفنان المصري سمير صبري تفاصيل عن حياة الفنانة الراحلة شادية تكشف لأول...