دفعة, شبابية, لمنطقة, العينين,

Kiehl's ماركة العناية من نيويورك تطرح Youth Dose Eye Treatment -كريم عيون قوي, يمنح الرطوبة وطلة نضرة وناعمة لمنطقة العينين.

* يدمج عناصر مفيدة لنتائج فورية وطويلة, على أساس معادلة تدمج پرو- رطينول, خلاصة بذور العنب وڤيتامين C, حيث معاً تمنح العناية المتكاملة لمنطقة العينين وتمنح دفعة رطوبة, تنعيماً وتحسيناً في نقاء البشرة فوراً.بعد الاستعمال ولوقت طويل:* في الاستعمال الأوّل يظهر تحسن في نقاء البشرة فتظهر ناعمة ونضرة. وباستعمال متواصل يظهر تحسن كبير في تقليل البقع الغامقة, الانتفاخات والتجاعيد فتصبح طلة بشرة عيون شابة ومنعشة اكثر.تعليمات الاستعمال: في الصباح والمساء يجب امتصاص الكريم في البشرة بتربيتات خفيفة حول العينين. لاستعمال تحت الماكياج او لوحده. يجب الابتعاد عن ملامسة العينين.السعر: 189 ش.للمعلومية:* يمكن دخول احدى حوانيت Kiehl's والحصول على تشخيص واستشارة شخصية.* فلسفة التجربة المميزة في Kiehl's "جرّبي قبل ان تشتري" يشمل توزيع عينات بيد سخية.