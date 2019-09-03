الأوقاف, الفلسطينية, تنفي, وجود, دائرة, للرقية, الشرعية, لديها, وتحذر, من, الأشخاص, الذين, يستخدمون, هذه, المسميات,

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وجود أي دائرة أو قسم تحت اسم "دائرة الرقية الشرعية" في هيكليتها الإدارية والمنشورة على موقعها الخاص على شبكة الانترنت، مؤكدة أن دورها الديني والوعظي يتعارض ووجود هذا المسمى في أي من المواقع الخاصة بها، أو حتى في غيرها من المواقع ذات الصبغة الدينية الرسمية.

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص الذين يستخدمون هذه المسميات لتمرير أعمالهم المشبوهة وغير الشرعية، كما دعت الأئمة والخطباء والوعاظ إلى ضرورة تثقيف المواطنين دينياً وشرعيا حتى يكونوا أكثر وعياً في محاربة هذه الظواهر السلبية، وغير الشرعية والتي تغزو مجتمعاتنا مستغلة حاجة البعض، وجهل البعض الآخر.وكانت ضجت مواقع التوصال الاجتماعي وخاصة الفيسبوك بخبر انتشر كالنار في الهشيم مقاده ان ما يسمى ب " دائرة الرقية الشرعية في بيت لحم " قدمت إفادة للنيابة الفلسطينية أثبتت أن اسراء غريب كانت تعاني من لبس جان، حيث استيقظت وشرعت بالصراخ وكانت تقول أن هناك أشخاص يضربونها، وهذا من أعراض اللبس، ووالدتها أغمي عليها في اللحظة التي صرخت فيها اسراء".