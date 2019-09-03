مجلة, Global, Finance, تختار, خدمات, بنك, مركنتيل, الديجيتالية, كالأفضل, والأحدث, لسنة, 2019,

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قرر مجلس إدارة بنك لئومي، الذي يترأسه د. سامر حاج يحيى، تعيين المحامي حنان...
قرر مجلس إدارة بنك لئومي، الذي يترأسه د. سامر حاج يحيى، تعيين المحامي حنان...
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معصرة نبيذ بركان تطرح: نبيذ چڤرتسترمينر من مجموعة الجودة Special Reserve التحدي...
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قبل أسبوع أُلزم مشغّل بأن يعوّض موظفًا بمبلغ أكثر من ربع مليون شاقل بسبب عدم دفعه...
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