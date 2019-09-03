مجلة, Global, Finance, تختار, خدمات, بنك, مركنتيل, الديجيتالية, كالأفضل, والأحدث, لسنة, 2019,

حصدت الخدمات الديجيتالية، التي يقدّمها بنك مركنتيل لزبائنه، لقب الخدمات الأفضل والأكثر حداثةً في إسرائيل لسنة 2019، حيث قامت المجلة الإقتصادية العالمية Global Finance بمنح مجموعة ديسكونت، التي ينتمي إليها بنك مركنتيل، هذا اللقب الذي يتطرّق إلى أربع فئات في مجال الخدمات الديجيتالية: البنك الديجيتالي الأفضل للزبائن الخصوصيين، البنك الديجيتالي الأفضل للمصالح التجارية، البنك الديجيتالي الأفضل في تقديم خدمات الـ Cash Management والبنك الديجيتالي الأحدث في البلاد.يكثّف بنك مركنتيل جهوده في السنوات الأخيرة لتلبية احتياجات زبائنه، إلى جانب التطوير في مجال الصيرفة وعصر الانترنت الذي خلق فضاءات عمل ونشاط جديدة وحديثة للزبائن الخصوصيين والتجاريين، على حد سواء. حيث يستطيع أي زبون اختيار الخدمات كيفما يناسبه-خدمة شخصية في فروع البنك المنتشرة في البلاد و/أو خدمة ديجيتالية عبر الانترنت والخلوي. وتمكّن خدمات الصيرفة المباشرة التي يقدمها البنك الزبون من تلقّي المعلومات والقيام بعمليات في كل وقت ومكان، وبهذا يكون البنك قد أتاح لزبائنه الوصول إلى المعلومات وتلقّي الخدمات حتى في الساعات التي لا يعمل فيها الفرع.كما وقام البنك مؤخرًا بتحديث موقعه الإلكتروني للزبائن الخصوصيين بتصميم جديد وسهل الاستعمال. عند أول دخول للموقع يجد الزبون شرحًا مبسّطًا يشمل معلومات حول الاستعمالات المتوفرة فيه.تومير پيرچ، مساعد أول للمدير العام ومدير قسم التسويق وتطوير الأعمال في مركنتيل، يقول: " نحن سعداء بقرار مجلة Global Finance الذي توصّلت إليه لجنة الحكم المكوّنة من أفضل الحكّام في مجال الصيرفة، الاستشارة والتكنولوجيا حول العالم. لقد ركّز القرار على التطوّر والتميّز، والمعيار الذي جعل المجلة تختار البنك كان التصميم وتجربة المستخدم في تطبيق وموقع البنك. هذه الجائزة تعبّر عن الثورة التي نقودها في السنوات الأخيرة في مختلف قنوات الخدمات والديجيتال. سنستمر بالتطوّر والتقدّم وتوسيع قنوات العمل هذه إلى جانب تقديم خدمة ممتازة ومهنية في الفروع مع ابتسامة مركنتيل المعهودة."