تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-03 12:40:21 شاهدوا - فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها لحين ظهور الزوج المناسب وعلماء وأساتذه من الأزهر يعلقون : حرام شرعا |  2019-09-03 12:33:34 خيبة الأمل تسيطر على ميسي بعد فشل صفقة نيمار |  2019-09-03 12:27:15 اعتقال شاب من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة مخدرات |  2019-09-03 11:23:27 الدحي - الاطفال ما زالوا ينتظرون افتتاح السنة الدراسية والاهالي يعلنون الاضراب بعد اغلاق صف البستان |  2019-09-03 11:19:26 ضبط مختبر مخدرات داخل شقة في نوف هجليل |  2019-09-03 11:03:15 الأوقاف الفلسطينية تنفي وجود دائرة للرقية الشرعية لديها وتحذر من الأشخاص الذين يستخدمون هذه المسميات |  2019-09-03 10:43:02 1750 طفلا وطفلة يلتحقون بروضات وبساتين عرابة |  2019-09-03 11:00:21 فلوريدا تجلي مئات الألاف من سكانها مع اقتراب إلاعصار |  2019-09-03 10:05:31 خرطوشة "ألعاب نارية" تقتل مغنية إسبانية على المسرح |  2019-09-03 10:02:39 ماكرون يواصل ترتيب لقاء قمة بين ترامب وروحاني |  2019-09-03 09:30:00 الرينة تفجع بوفاة المربي بشارة عيسى رزق (50 عاما) اثر نوبة قلبية ومدرسة الفرنسيسكان تنعاه |  2019-09-03 09:17:54 رونالدو يكتب وصيته .. اليكم تفاصيلها وحجم ثروته |  2019-09-03 09:11:02 من هم أعلى القادة أجرا حول العالم؟ |  2019-09-03 09:08:29 10 صهاريج وقود ستدخل إلى محطة توليد كهرباء غزة |  2019-09-03 09:06:50 اعدادية ابن سينا كفر قرع تفتتح العام الدراسي وتستقبل طلابها |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجلة Global Finance تختار خدمات بنك مركنتيل الديجيتالية كالأفضل والأحدث لسنة 2019



  |     |   اضافة تعليق




حصدت الخدمات الديجيتالية، التي يقدّمها بنك مركنتيل لزبائنه، لقب الخدمات الأفضل والأكثر حداثةً في إسرائيل لسنة 2019، حيث قامت المجلة الإقتصادية العالمية Global Finance بمنح مجموعة ديسكونت، التي ينتمي إليها بنك مركنتيل، هذا اللقب الذي يتطرّق إلى أربع فئات في مجال الخدمات الديجيتالية: البنك الديجيتالي الأفضل للزبائن الخصوصيين، البنك الديجيتالي الأفضل للمصالح التجارية، البنك الديجيتالي الأفضل في تقديم خدمات الـ Cash Management والبنك الديجيتالي الأحدث في البلاد. 


يكثّف بنك مركنتيل جهوده في السنوات الأخيرة لتلبية احتياجات زبائنه، إلى جانب التطوير في مجال الصيرفة وعصر الانترنت الذي خلق فضاءات عمل ونشاط جديدة وحديثة للزبائن الخصوصيين والتجاريين، على حد سواء. حيث يستطيع أي زبون اختيار الخدمات كيفما يناسبه-خدمة شخصية في فروع البنك المنتشرة في البلاد و/أو خدمة ديجيتالية عبر الانترنت والخلوي. وتمكّن خدمات الصيرفة المباشرة التي يقدمها البنك الزبون من تلقّي المعلومات والقيام بعمليات في كل وقت ومكان، وبهذا يكون البنك قد أتاح لزبائنه الوصول إلى المعلومات وتلقّي الخدمات حتى في الساعات التي لا يعمل فيها الفرع.


كما وقام البنك مؤخرًا بتحديث موقعه الإلكتروني للزبائن الخصوصيين بتصميم جديد وسهل الاستعمال. عند أول دخول للموقع يجد الزبون شرحًا مبسّطًا يشمل معلومات حول الاستعمالات المتوفرة فيه.


تومير پيرچ، مساعد أول للمدير العام ومدير قسم التسويق وتطوير الأعمال في مركنتيل، يقول: " نحن سعداء بقرار مجلة Global Finance الذي توصّلت إليه لجنة الحكم المكوّنة من أفضل الحكّام في مجال الصيرفة، الاستشارة والتكنولوجيا حول العالم. لقد ركّز القرار على التطوّر والتميّز، والمعيار الذي جعل المجلة تختار البنك كان التصميم وتجربة المستخدم في تطبيق وموقع البنك. هذه الجائزة تعبّر عن الثورة التي نقودها في السنوات الأخيرة في مختلف قنوات الخدمات والديجيتال. سنستمر بالتطوّر والتقدّم وتوسيع قنوات العمل هذه إلى جانب تقديم خدمة ممتازة ومهنية في الفروع مع ابتسامة مركنتيل المعهودة."






كلمات متعلقة

مجلة, Global, Finance, تختار, خدمات, بنك, مركنتيل, الديجيتالية, كالأفضل, والأحدث, لسنة, 2019,

تابعونــا

تعيين حنان فريدمان في منصب مدير عام لئومي‎ تعيين حنان فريدمان في منصب مدير عام لئومي‎ 2019-08-29 | 10:24:27

قرر مجلس إدارة بنك لئومي، الذي يترأسه د. سامر حاج يحيى، تعيين المحامي حنان...

مجلس إدارة بنك لئومي برئاسة د. سامر حاج يحيى، يقرر تعيين حنان فريدمان في منصب مدير عام لئومي مجلس إدارة بنك لئومي برئاسة د. سامر حاج يحيى، يقرر تعيين حنان فريدمان في منصب مدير عام لئومي 2019-08-27 | 20:42:40

قرر مجلس إدارة بنك لئومي، الذي يترأسه د. سامر حاج يحيى، تعيين المحامي حنان...

سلامتك بتهمنا انضم الى دوراتنا الخاصة في موضوع الاشراف على الامان في الصناعات الكيميائية والصيدلانية والبتروكيماوية سلامتك بتهمنا انضم الى دوراتنا الخاصة في موضوع الاشراف على الامان في الصناعات الكيميائية والصيدلانية والبتروكيماوية 2019-08-27 | 12:00:50

سلامتك بتهمنا انضم الى دوراتنا الخاصة في موضوع الاشراف على الامان في الصناعات...

نبيذ ذهبي خفيف بمذاقات صيفية نبيذ ذهبي خفيف بمذاقات صيفية 2019-08-27 | 11:19:45

معصرة نبيذ بركان تطرح: نبيذ چڤرتسترمينر من مجموعة الجودة Special Reserve التحدي...

عصير ليمون وتفاح عصير ليمون وتفاح 2019-08-27 | 10:53:41

مجموعة Fruit Water من نصف كمية السكر ونصف السعرات الحرارية تعرض مجموعة جديدة ومنعشة...

احذروا… الطريقة التي تسقط الكثير من المشغلّين احذروا… الطريقة التي تسقط الكثير من المشغلّين 2019-08-27 | 10:07:56

قبل أسبوع أُلزم مشغّل بأن يعوّض موظفًا بمبلغ أكثر من ربع مليون شاقل بسبب عدم دفعه...

مجموعة نباتية لمكافحة شيخوخة البشرة مجموعة نباتية لمكافحة شيخوخة البشرة 2019-08-20 | 17:23:23

Yves Rocher, ماركة التجميل والعناية النباتية الفرنسية, تطرح مجموعة العناية Anti- Age Global...

شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة تصدر :مجموعة RVL شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة تصدر :مجموعة RVL 2019-08-18 | 14:23:31

"JEUNESSE GLOBAL ISRAEL" شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة تصدر :مجموعة ...

PDPAOLA تدللكنّ بهدية PDPAOLA تدللكنّ بهدية 2019-08-18 | 12:50:14

ماركة مجوهرات PDPAOLA تدللكنّ بهدية عبارة عن حقيبة على كل شروة فوق 299 شيكل. العرض قائم...

بحاجة لموافقه طبيه لتحصل على رخصة كنابيس ؟؟؟ .. اطباءنا بساعدوك ... بحاجة لموافقه طبيه لتحصل على رخصة كنابيس ؟؟؟ .. اطباءنا بساعدوك ... 2019-08-15 | 10:54:57

بحاجة لموافقه طبيه لتحصل على رخصة كنابيس .. اطباءنا بساعدوك ... عندك صعوبة بالنوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids توفيق هيكل ابنيه محمد محمود جريمة قتل ثلاثية الشرطة تحقيق سهام الام يعقوب شاهين بيت لحم اللقب اراب ايدول مطار الاردن عمان وصول النجم حفل استقبال مئات مسيرة يوم الارض الخالد كفر كنا نصب تذكاري الشهيد محسن طه رضيع طفل بئر المسكور اصابة بالغة مستشفى رمبام حيفا الشرطة اسعاف جولس مجلس محلي مصادقة ميزانية اجماع العام 2016 النصارة عيلوط انقطاع مياه تعلن شركة مياه الجليل ماراتون رياضيات استعدادا بجروت غدا الاثنين الناصرة طلاب احتراق حريق بيت قرية عسفيا اطفاء دون اصابات لم يبلغ اضرار جسيمة اخماد حي الكرك حريق قرب البيوت شفاعمرو قوات اطفاء طائرات مدينة نيران نار بث مباشر آرسنال مانشستر يونايتد مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم سائق الشاحنة الدامي الفريديس مصرع يافا عائلة حيفا مفرق المحكمة تصريح مدعي تعيين دراوشة عزيز مستشفى رمبام قسم الطوارئ طب باطني امراض قلب اصابة جمانة شابة جرايسي تسكن أصلا 29 عاما من كفر كنا شاطئ شكمونه مدينة اشعاف رمبام وفاة انقاذ طرعان . تظاهرة الاقصى المسجد القدس بالروح بالدمعائلة هيكل مقتل اب وابنيه منذ 4 سنوات والقاتل حر طليف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com