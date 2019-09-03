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1750 طفلا وطفلة يلتحقون بروضات وبساتين عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق




في اجواء مميزة احتفل صباح اليوم بافتتاح السنة الدراسية لاطفال الروضات والبساتين في مدينة عرابة وبلغ عددهم 1750  طفلا وطفلة في 54 روضة وبستان .

وقام مندوبون عن قسم المعارف ومشروع افضل معا وقسم الرفاه الاجتماعي بتوزيع هدايا على الاطفال ومعلميهم تبرعا من اهل الخير من عرابة بحصور رئيس البلدية عمر واكد ومديرة قسم الروصات والبساتين سميحة سعدي وقام الاطفال باطلاق البالونات المنفوخة في الهواء.




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