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فلوريدا تجلي مئات الألاف من سكانها مع اقتراب إلاعصار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يقترب إعصار دوريان من سواحل الولايات المتحدة حيث جرى اخلاء بعض المناطق في ولاية فلوريدا بينما تتأهب ولايات جورجيا ونورث وساوث كارولاينا لاستقبال رياح عاتية وامطار غزيرة. واوعزت السلطات الامريكية بإجلاء أكثر من مليون شخص في المناطق الساحلية.



واتخذت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية عدة إجراءات وقائية تحسبًا لمرور الإعصار الذي بلغ الفئة الخامسة على مقياس من خمس فئات. ووصفه مركز الأعاصير الوطني الأمريكي بـ "الكارثي". بعد أن ضرب منطقة إيلبو كاي في جزر أباكو شمال غرب أرخبيل الباهاما، المؤلف من نحو 700 جزيرة.



تصوير afp




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