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يقظة سائق تمنع حادثا مميتا لفتى في طوباس بالضفة
2019-09-03 10:10:44
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يقظة سائق تمنع حادثا مميتا لفتى في طوباس بالضفة
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