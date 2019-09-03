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خرطوشة "ألعاب نارية" تقتل مغنية إسبانية على المسرح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقيت المغنية الإسبانية جوانا ساينز غارسيا مصرعها بعد أن أصيبت بانفجار الألعاب النارية، بينما كانت تؤدي فقرة غنائية على المسرح أثناء حفل موسيقي.



وأصيبت نجمة البوب خوانا ساينز غارسيا، البالغة من العمر 30 عاما، الأحد، بخرطوشة من جهاز ألعاب نارية، الأمر الذي أسقطها مغشيا عليها في حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي.


وأعلنت وفاة المغنية غارسيا بعد أن نقلها المسعفون إلى مستشفى بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد.


وأفادت صحيفة "دياريو مونتانيس" أن غارسيا كانت تغني خلال الليلة الأخيرة من مهرجان في لاس بيرلاناس بمقاطعة أبلا، استمر لمدة 4 أيام في مقاطعة، وبمرافقة أوركسترا سوبر هوليوود.




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