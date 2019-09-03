ماكرون, يواصل, ترتيب, لقاء, قمة, بين, ترامب, وروحاني,

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يقترب إعصار دوريان من سواحل الولايات المتحدة حيث جرى اخلاء بعض المناطق في ولاية...
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الاثنين، إن طهران مستعدة...
أفادت وسائل إعلام تركية أنّ اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية الحاكم قررت...
أعلنت السلطات الأميركية أنّ 8 أشخاص على الأقلّ قتلوا ولا يزال 26 آخرين في عداد...
وجهت وزارة الداخلية التونسية تحذيرا للمرشحة الرئاسية عبير موسي بشأن وجود تهديدات...
أشاد جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، بموقف البحرين...
قال رئيس الوزراء اللبناني سعدي الحريري إن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية وإن...
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله أن عملية استهداف الآلية العسكرية...
تقوم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، الإثنين، بدوريات عسكرية للبحث...
قتل رئيس مركز الحرس الوطني في منطقة حيدرة في ولاية القصرين التونسية الحدودية مع...