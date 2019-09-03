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الرينة تفجع بوفاة المربي بشارة عيسى رزق (50 عاما) اثر نوبة قلبية ومدرسة الفرنسيسكان تنعاه



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فجعت قرية الرينة ومدينة الناصرة  بوفاة المربي بشارة عيسى رزق (50 عاما) اثر نوبة قلبية .


المُربي عُرف بدماثة أخلاقه وقلبه الطّيب، ووقع خبر وفاته كالصّاعقة على كُل من عرفه إذ كان مُدرّسًا لموضوعي الكيمياء والرّياضيات في مدرسة الفرنسيسكان. 


يشار إلى أنّه سيشيّع جثمان المرحوم الطاهر اليوم الثلاثاء الموافق 03.09.2019 من كنيسة الروم الأرثوذكس في الرينة، عند الساعة 17:00 عصرا.




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