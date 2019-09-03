الرينة, تفجع, بوفاة, المربي, بشارة, عيسى, رزق, (50, عاما), اثر, نوبة, قلبية, ومدرسة, الفرنسيسكان, تنعاه,

المُربي عُرف بدماثة أخلاقه وقلبه الطّيب، ووقع خبر وفاته كالصّاعقة على كُل من عرفه إذ كان مُدرّسًا لموضوعي الكيمياء والرّياضيات في مدرسة الفرنسيسكان.يشار إلى أنّه سيشيّع جثمان المرحوم الطاهر اليوم الثلاثاء الموافق 03.09.2019 من كنيسة الروم الأرثوذكس في الرينة، عند الساعة 17:00 عصرا.

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اعتقال شاب من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة مخدرات 2019-09-03 | 12:27:15 اعتقلت الشرطة شابا 35 عاما من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة المخدرات وكانت الشرطة...

الدحي - الاطفال ما زالوا ينتظرون افتتاح السنة الدراسية والاهالي يعلنون الاضراب بعد اغلاق صف البستان 2019-09-03 | 11:23:27 اعلن اهالي الطلاب في قرية الدحي اليوم الثلاثاء عن الاضراب بعد اغلاق صف البستان من...

ضبط مختبر مخدرات داخل شقة في نوف هجليل 2019-09-03 | 11:19:26 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط مبادر...

الأوقاف الفلسطينية تنفي وجود دائرة للرقية الشرعية لديها وتحذر من الأشخاص الذين يستخدمون هذه المسميات 2019-09-03 | 11:03:15 نفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وجود أي دائرة أو قسم تحت اسم "دائرة...

10 صهاريج وقود ستدخل إلى محطة توليد كهرباء غزة 2019-09-03 | 09:08:29 اسرائيل ستسمح بإدخال صهاريج وقود، إلى محطة توليد كهرباء قطاع غزة. وأفيد أن 10...

مصرع مسن في حادث سير غرب رام الله 2019-09-03 | 07:01:26 لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الاثنين، جراء حادث سير، غرب رام الله. وأفاد...

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة 2019-09-03 | 05:40:58 اليوم الثلاثاء 2019/09/03: يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات...

أريه درعي : اقطاب في الليكود كانوا ينوون تشكيل حكومة بدون نتنياهو 2019-09-03 | 00:01:17 قال رئيس حزب شاس اريه درعي ان اقطابا في الليكود قد توجهوا اليه عشية حل الكنيست...

10 اصابات بشجار عنيف في عين ماهل 2019-09-02 | 20:52:12 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت 10...