الرينة, تفجع, بوفاة, المربي, بشارة, عيسى, رزق, (50, عاما), اثر, نوبة, قلبية, ومدرسة, الفرنسيسكان, تنعاه,

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اعتقلت الشرطة شابا 35 عاما من كفرمندا بشبهة حيازة وتجارة المخدرات وكانت الشرطة...
اعلن اهالي الطلاب في قرية الدحي اليوم الثلاثاء عن الاضراب بعد اغلاق صف البستان من...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط مبادر...
نفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وجود أي دائرة أو قسم تحت اسم "دائرة...
اسرائيل ستسمح بإدخال صهاريج وقود، إلى محطة توليد كهرباء قطاع غزة. وأفيد أن 10...
لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الاثنين، جراء حادث سير، غرب رام الله. وأفاد...
اليوم الثلاثاء 2019/09/03: يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات...
قال رئيس حزب شاس اريه درعي ان اقطابا في الليكود قد توجهوا اليه عشية حل الكنيست...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت 10...
جاء في بيان صادر عن عماد شخيدم :"قانون العسر المادي. وأعاده التأهيل سوف يدخل حيز...