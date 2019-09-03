رونالدو, يكتب, وصيته, .., اليكم, تفاصيلها, وحجم, ثروته,

أقدم النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على خطوة مفاجئة، بكتابة وصيته، وذلك وفقا لصحيفة (AS) الإسبانية.

وتفيد الصحيفة بأن رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، التقى مع المحامين في لشبونة، وناقش تفاصيل الوثيقة.يذكر أن الوريثة الرئيسة للدون البرتغالي ستكون صديقته جورجينا رودريغيز، التي ستحصل على كل ثروته في حالة الوفاة، وتقدر ثروة المهاجم بأكثر من 300 مليون يورو.وارتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا منذ يونيو 2016، وقد أنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، وأعلنا خطبتهما في العام 2018.ولدى رونالدو ابن بكر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر تسعة أعوام، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضا، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017.وانتقل رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس، خلال فترة انتقالات صيف عام 2018، مقابل صفقة بلغت أكثر من 100 مليون يورو، وبلغت أرباحه خلال الموسم الماضي، 113 مليون يورو.