نافاس, يبرر, رحيله, عن, ريال, مدريد,

تحدث كيلور نافاس، حارس مرمى منتخب كوستاريكا، عن قراره بالانتقال من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال نافاس، في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الباريسي: "الانضمام لصفوف بي إس جي تحد كبير، فهو فريق رائع بمدينة جميلة، وأتطلع لأن أكون جزءا من هذا الفريق، أعلم أنه ناد كبير، ويمكنني أن أحقق إنجازات ضخمة".وبرر الحارس الكوستاريكي رحيله عن ريال مدريد إلى سان جيرمان، قائلا: "لدي رغبة كبيرة في العمل ومساعدة زملائي، أحب العمل بجدية ودعم فريقي لأقصى درجة ممكنة".وتحول نافاس، لحارس بديل منذ تعاقد ريال مدريد، مع تيبو كورتوا في الميركاتو الصيفي الماضي، ليقرر الرحيل عن الملكي.وأشار كيلور: "في المباريات الكبيرة، يجب أن يكون الاستعداد على أفضل مستوى، وبالنسبة لي أتدرب بشكل قوي للوصول لأفضل حالة، ولا يمكن إغفال أيضا أهمية وحدة الفريق، والاقتناع بقدرتنا على تحقيق الإنجازات والسعي لإمتاع أنفسنا والجماهير".وأكد حارس المرمى الكوستاريكي أنه لا يجيد اللغة الفرنسية، مشيرا إلى أنه سيخضع لدورات تحت إشراف معلم خاص لتحدث تلك اللغة في أقرب وقت.كما كتب كيلور نافاس عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "عندما يغير الله خططا، بالتأكيد فإن الأمور يتبعها تحسن، لا أطيق الانتظار لبداية مشواري وكتابة تاريخ مع بي إس جي".وانضم حارس المرمى الدولي لصفوف سان جيرمان قادما من ريال مدريد الإسباني، ووقع على عقد مع النادي الفرنسي يمتد حتى صيف 2023.