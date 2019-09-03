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من هم أعلى القادة أجرا حول العالم؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر موقع "بلومبيرغ" قائمة لقادة العالم الأعلى أجرا، في قائمة ضمت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة لملوك وقادة من حول العالم.



9- الرئيس الأميركي دونالد ترامب


يتقاضى الرئيس الأميركي 400 ألف دولار سنويا، منذ أن تولى الرئاسة في يناير 2017،وهو مبلغ "رمزي" مقارنة بثورته التي قدرتها مجلة "فوربس" بأكثر من 3 مليارات دولار.


وبعد انتخابه رئيسا للبلاد، أعلن دونالد ترامب أنه سيتنازل عن راتبه كرئيس للولايات المتحدة، ضمن سلسلة تصريحاته المثيرة للجدل.


8-  الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين


جاء الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين في المركز الثامن، براتب سنوي يصل إلى 404.5 ألف دولار، بدأ بتقاضيه منذ توليه الرئاسة في يناير 2017.


ولد فان دير بيلين عام 1944 في فيينا، لعائلة روسية برجوازية، وعمل كعالم اقتصاد ورجل دولة نمساوي، قبل أن ينتخب بمنصب الرئيس الثاني عشر في النمسا.


7- الرئيس السويسري أولي ماورر


يتقاضى الرئيس السويسري أولي ماورر، البالغ من العمر 68 عاما، مبلغ 448 ألف دولار سنويا، بعد تعيينه رئيسا للبلاد مطلع العام الحالي.


وينص قانون الرئاسة في سويسرا على أن يتم مداورة منصب الرئاسة في البلاد على أعضاء المجلس الفدرالي السبعة، حيث يتغير الرئيس كل عام.


6- رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون


يتقاضى رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون 594 ألف دولار سنويا، بعد تنصيبه في هذا المنصب العام الماضي، ممثلا عن الحزب اللبرالي.


ويعد موريسون من السياسيين المحنكين في أستراليا، حيث عمل 16 عاما في المجلس المحلي، قبل أن يشغل منصب المحافظ بمدينة وايفرلي.


5- ملك هولندا ويلم ألكسندر


يتقاضى الملك الهولندي فيليم ألكسندر مليون دولار سنويا، منذ توليه العرش عام 2013، وهو يعد الإبن الأكبر للملكة بيتركس، ملكة هولندا السابقة.


ويعتبر فيليم ألكسندر طيار محترف، وأكد في أكثر من مرة أنه إن لم يكن "ملكيا"، فكان بالتأكيد سيكون طيار.


4-  إمبراطور اليابان ناروهيتو


خلف إمبراطور اليابان الحالي ناروهيتو والده أكيهيتو، في مايو 2019، فأصبح يتقاضى الراتب المخصص لإمبراطور البلاد، والبالغ 3 ملايين دولار سنويا.


وأصبح ناوريهيتو إمبراطورا لليابان بعد تنحي والده الإمبراطور أكيهيتو، على عكس التقاليد اليابانية، بسبب تدهور حالته الصحية.


3-  ملكة الدنمارك مارغاريت الثانية


تحصل ملكة الدنمارك، مارغاريت الثانية، البالغة من العمر 79 عاما، على 13.5 مليون دولار سنويا، وتعتبر من أغنى الملكات في العالم.


عند ولادتها كانت الابنة الأولى لولي العهد الأمير فريدريك والأميرة أنغريد، وعند ولادتها لم يكن بمقدورها أن ترتقى العرش، حيث إنه كان الوصول إلى العرش مقصور على الرجال طبقا لقوانين الدنمارك، لكن كل ذلك تغير عند تتويجها عام 1972.


2-  ملك بلجيكا لويس فيليب


يتقاضى الملك البلجيكي لويس فيليب 14.4 مليون دولار سنويا، منذ أن تولى العرش في يوليو 2013، ليصبح بذلك الملك الأعلى أجرا في العالم.


بقي الملك فيليب (53 عاما) الذي اعتلى عرش بلجيكا، 20 عاما في ظل والده كولي للعهد. ويعرف عنه أنه كان خجولا، وهي صفة التصقت به حتى الآن، كما عرف عنه أنه لا يتقن فن الخطابة.


1- ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية


تعتبر الملكة إليزابيث الثانية من أشهر الشخصيات الملكية في العالم، ومثل شهرتها، جاء المركز الأول الذي احتلته بين القادة الأكثر دخلا، حيث تتقاضى  107.4 مليون دولار سنويا.


وتولت الملكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا لأطول فترة في التاريخ. وقد احتفلت بمرور 67 عاما على توليها العرش في فبراير هذا العام، وهي بذلك تحتفل بيوبيلها الياقوتي.




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