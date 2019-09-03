10, صهاريج, وقود, ستدخل, إلى, محطة, توليد, كهرباء, غزة,

وأفيد أن 10 صهاريج وقود، ستدخل غزة، عبر معبر كرم أبو سالم شرق خانيونس، من أجل محطة توليد الكهرباء التي تمولها قطر.كميات الوقود هذه ستدخل حتى يسقط الصاروخ القادم.

اسرائيل ستسمح بإدخال صهاريج وقود، إلى محطة توليد كهرباء قطاع غزة.

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