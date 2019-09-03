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اعدادية ابن سينا كفر قرع تفتتح العام الدراسي وتستقبل طلابها



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 افتتحت أسرة المدرسة الاعدادية ابن سينا كفر قرع العام الدراسي الجديد بأجواء من الحب والاحتواء مستقبلة طلابها صباح اليوم بالبسمة والسرور حيث تم استقبال الطلاب الجدد لطبقة السوابع وتحضير انتقالهم للمرحلة الاعدادية ضمن مشروع المعابر من خلال فعاليات مسبقة بالإضافة الى سلسلة من فعاليات التعارف وكسر الجمود وفعاليات تربوية تساهم في اندماجهم بصورة سليمة ضمن اسرة المدرسة وانخراطهم بصورة سلسلة من خلال فعاليات لبداية السنة وفعاليات الدستور التي قام بتمريرها المربين للصفوف السابعة والثامنة تحت اشراف ادارة المدرسة متمثلة بمستشارة المدرسة المربية مزنة مصاروة ومركزة الفعاليات اللامنهجية المربية روزلين ابو فنة .



ومن جهتها رحبت مديرة المدرسة الاعدادية ابن سينا المربية نوال كناعنة عليمي بالطلاب متمنية لهم عاما دراسيا موفقا وناجحا مؤكدة على دور مدرسة ابن سينا الريادي في تقديم الافضل والمميز لمختلف الطلاب بمختلف المجالات لتتميز بمسيرة عطائها وانجازاتها مؤكدة على اكمال المشوار نحو مستقبل تربوي وتعليمي واعد ،شاكرة اسرة المدرسة على العمل المتكاتف والموحد كعائلة واحدة لافتتاح العام الدراسي بأجواء مميزة تبعث في نفوس طلابنا روح العطاء والانتماء والتميز كما وبودي ان اشكر لجنة المعلمين ومركز التربية الاجتماعية على تحضيرهم المميز من خلال تحضير الزينة والتشريفات لاستقبال مميز للهيئة التدريسية تقديرا لمكانة المعلم والرسالة التي يحملها .


ومن جهته اشاد النائب محمد مصالحة بالأجواء التربوية والتعليمية المميزة التي شهدتها المدرسة الاعدادية ابن سينا مرحبا بالطلاب خلال استقبالهم صباح اليوم متمنيا لهم عاما دراسيا مميزا ومثمرا مؤكدا على اهمية التحلي بروح العطاء والانتماء والالتزام بالدستور لخلق مناخ تربوي امثل يليق بطلاب المدرسة الاعدادية ابن سينا ويساهم في ارتقائهم المستمر نحو الافضل لبناء جيل قيادي يتحلى بالعلم والمعرفة شاكرا الاسرة التدريسية على انتمائهم وعملهم المتفاني من اجل تقديم الافضل والمميز لما فيه مصلحة طلابنا .






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