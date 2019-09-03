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مقتل 8 في حريق أغرق سفينة على متنها العشرات بكاليفورنيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت السلطات الأميركية أنّ 8 أشخاص على الأقلّ قتلوا ولا يزال 26 آخرين في عداد المفقودين إثر حريق اندلع على متن سفينة سياحية قبالة سواحل كاليفورنيا.



والسفينة التي يبلغ طولها 22 متراً والمجهّزة لرحلات بحرية مخصّصة للغطس، غرقت عندما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، بحسب ما أعلن خفر السواحل الأميركيون.


وترقد السفينة حالياً على عمق عشرين متراً عن سطح البحر وعلى بعد عشرين متراً فقط من ساحل جزيرة سانتا كروز قبالة سانتا باربارا.


وأوضح خفر السواحل أن جزءاً من مقدمة السفينة فقط لا يزال ظاهراً على سطح المياه.


وقال بيل براون قائد شرطة مقاطعة سانتا باربرا خلال مؤتمر صحافي إنّ أربعة من القتلى تمّ انتشالهم وهم "رجلان بالغان وامرأتان بالغتان".




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