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مصرع مسن في حادث سير غرب رام الله



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 لقي مواطن مصرعه، مساء امس الاثنين، جراء حادث سير، غرب رام الله.



وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن مواطنا مسناً (مجهول الهوية) لقي مصرعه دهسا على طريق دير ابزيع غرب رام الله، مضيفا أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.




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