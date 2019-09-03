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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الاثنين، إن طهران مستعدة...
أفادت وسائل إعلام تركية أنّ اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية الحاكم قررت...
أعلنت السلطات الأميركية أنّ 8 أشخاص على الأقلّ قتلوا ولا يزال 26 آخرين في عداد...
وجهت وزارة الداخلية التونسية تحذيرا للمرشحة الرئاسية عبير موسي بشأن وجود تهديدات...
قال رئيس الوزراء اللبناني سعدي الحريري إن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية وإن...
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله أن عملية استهداف الآلية العسكرية...
تقوم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، الإثنين، بدوريات عسكرية للبحث...
قتل رئيس مركز الحرس الوطني في منطقة حيدرة في ولاية القصرين التونسية الحدودية مع...
تسبب الإعصار "دوريان" بـ"ظروف كارثية" عندما ضرب شمال جزر الباهاما مصحوبا برياح...
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي وصل موسكو لإجراء مباحثات مع نظيره...