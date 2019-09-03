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غرينبلات يشيد بموقف البحرين الداعم لـ"إسرائيل"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشاد جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، بموقف البحرين المساند لدولة الاحتلال.



وقال غرينبلات في تغريدة له،، إن" البحرين لا تخشى قول الحقيقة، وتعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات. يجب على جيران إسرائيل التحدث أيضًا".


وجاءت تغريدة غرينبلات، بعدما قام بنشر تغريدة لوزير الخارجية البحريني، نشرها امس، وانتقد فيها رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية.




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