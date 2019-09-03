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لبنان يعلن حالة طوارئ اقتصادية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس الوزراء اللبناني سعدي الحريري إن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية وإن الحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة.



وأضاف الحريري أن سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأميركي، ستستمر.


وقال الحريري إن الوزراء والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا اليوم اتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة، موضحا أن "هناك اتفاق على إعلان حالة طوارئ اقتصادية."


وأبلغ الصحفيين عقب الاجتماع الذي حضره أيضا الرئيس ميشال عون لمعالجة وضع اقتصادي متدهور "هذا الوضع الاقتصادي الصعب، علينا نحن كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة مثل موضوع الموازنة، أن نخلصها بوقتها وكيف نخفض من (عجز) الموازنة."




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